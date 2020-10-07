"Украинцы виноваты в аннексии Крыма": Добкин польстил Путину

Добкин / УНИАН

Скандально известный политик ‒ экс-народный депутат и губернатор Харьковской области ‒ Михаил Добкин разразился славословиями и комплиментами в адрес президента России Владимира Путина.

Об этом Добкин заявил в интервью украинскому журналисту и медиаменеджеру Дмитрию Гордону.

Несмотря на то, что на президента РФ возлагают вину в аннексии Крыма, развязывании войны на Донбассе и оккупации части украинских территорий, экс-нардеп заявил о своем уважении к нему.

"Конечно уважаю! Я уважаю Путина вне Украины. Он сильнейший лидер, который Россию с колен поднял до состояния, когда с ней начали считаться", — сказал Добкин.

При этом политик отметил, что испытывает также уважительные чувства и к белорусскому диктатору Александру Лукашенко.

"Уважаю, но придерживаюсь мнения, что 26 лет президентства — это уже перебор. Нужно было готовить себе преемника", - подытожил Добкин.

Кроме того, Добкин убежден ‒ украинцы и украинские власти якобы сами виноваты, что россияне без боя захватили Крым. Дескать ‒ нужно было защищать полуостров всеми средствами (даже ценой тысячами жизней).

Читайте такжеДобкин заявил, что Янукович гримируется до неузнаваемости

Михаил Добкин – видео интервью с Дмитрием Гордоном. Смотреть с 2:21:27

Михаил Добкин - что было ранее: