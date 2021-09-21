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Украинцы чаще умирают вскоре после вакцинации: в Минздраве назвали большинство случаев совпадением

21 сентября 2021, 21:47
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По данным МОЗ, в Украине уже умерло 95 человек вскоре после вакцинации.

коронавирус
Расследование инцидентов продолжается / Фото Reuters

В Украине уже зафиксировано 95 смертей, когда незадолго до смерти человек получал вакцину. В Министерстве здравоохранения сообщили, что большинство летальных случаев после прививки от коронавируса не связано именно с вакцинацией.

По данным ведомства, в 77 случаях специалисты уже установили: причины смерти были разные и они случайно совпали со временем вакцинации, расследование других инцидентов продолжается, пишет "ТСН".

Читайте такжеВ Украине появились лекарства против коронавируса: предотвращают осложнения и ускоряют выздоровлениеВ частности, изучают причины смерти 19-летнего юношы, который неделю назад скончался на Киевщине через несколько часов после вакцинации. По данным медиков из того же флакона с вакциной в тот день прививались еще 5 человек, и они чувствуют себя хорошо. Всего в Украине более 5 млн привито дважды, еще 6 млн ожидают вторую дозу.

Смерть после вакцинации

На днях в Киевской области умер 19-летний студент Владимир Сало, который сделал прививку от коронавируса. Ему стало плохо через несколько часов после вакцины.

Сразу же после этого он позвонил своему старшему брату и обо всем рассказал. А мать узнала об этом через несколько часов. Ей сообщил куратор из института, когда Владимиру стало плохо. Предварительная справка о причине смерти - "Cердечно-легочная недостаточность. Отек легких. Острая коронарная недостаточность".

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Ранее мы сообщали, что глава Минздрава Виктор Ляшко допускает в Украине принудительную вакцинацию от коронавируса. Министр заявил, что ее применение к отдельным группам населения предусмотрено в законе "О защите населения от инфекционных болезней".

Автор: Сергей Кущ
viber
вакцинация коронавирус
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