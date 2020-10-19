Украинцы заплатят больше за автономера: что меняется в процедуре получения

Порядок получение автономеров в Украине изменят / 5 канал

В Украине может измениться процедура выдачи автомобильных номеров, а также их стоимость.

Нововведения содержатся в законопроекте №4213, размещенном на сайте Верховной Рады.

Получение автономеров: главные изменения

Согласно законопроекту, все свободные автономера, кроме "элитных", разместят в единой базе.

Водителям предложат выбрать из списка специализированных предприятий, кто сможет изготовить ему знак по всем государственным стандартам.

Ранее при регистрации транспортного средства владелец авто получал свидетельство о регистрации и номерной знак. Теперь получит только свидетельство, а автономер закажет в том месте, которое имеет право производить его по государственному стандарту.

Новая цена на автономера в Украине

Стоимость регистрации и получения автономеров в Украине возрастет. Сейчас цена номера и бланка регистрации колеблется от 550 до 590 грн. По новым правилам цена может достигнуть 619-1019 грн.

Законодатели уверяют, что новый законопроект поможет сохранить около 483 миллионов денег из государственного бюджета.

Поясняется, что сейчас для изготовления номеров приходится проводить специальный тендер, потом развозить по стране номера, хранить их. В результате сопутствующие расходы могут быть выше, чем стоимость самого номера.

В случае принятия законопроекта новые правила вступят в силу уже через 6 месяцев с момента его принятия.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что украинцам готовят драконовское наказание за скрутку пробега авто.