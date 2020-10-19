УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украинцы заплатят больше за автономера: что меняется в процедуре получения

19 октября 2020, 14:57

Все свободные автономера разместят в единой базе.

Получение номеров в Украине / 5 канал
Порядок получение автономеров в Украине изменят / 5 канал

В Украине может измениться процедура выдачи автомобильных номеров, а также их стоимость.

Нововведения содержатся в законопроекте №4213, размещенном на сайте Верховной Рады.

Получение автономеров: главные изменения

Согласно законопроекту, все свободные автономера, кроме "элитных", разместят в единой базе.

Водителям предложат выбрать из списка специализированных предприятий, кто сможет изготовить ему знак по всем государственным стандартам.

Ранее при регистрации транспортного средства владелец авто получал свидетельство о регистрации и номерной знак. Теперь получит только свидетельство, а автономер закажет в том месте, которое имеет право производить его по государственному стандарту.

Новая цена на автономера в Украине

Стоимость регистрации и получения автономеров в Украине возрастет. Сейчас цена номера и бланка регистрации колеблется от 550 до 590 грн. По новым правилам цена может достигнуть 619-1019 грн.

Законодатели уверяют, что новый законопроект поможет сохранить около 483 миллионов денег из государственного бюджета.

Поясняется, что сейчас для изготовления номеров приходится проводить специальный тендер, потом развозить по стране номера, хранить их. В результате сопутствующие расходы могут быть выше, чем стоимость самого номера.

В случае принятия законопроекта новые правила вступят в силу уже через 6 месяцев с момента его принятия.

Читайте такжеШтрафы за пьяную езду и полицейские засады: что ждет украинских водителей

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинцам готовят драконовское наказание за скрутку пробега авто.

авто номера новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Украинцы заплатят больше за автономера: что меняется в процедуре получения». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

15:35
Лавров раскрыл планы России о переговорах с Баку и Ереваном по Карабаху
15:34
Минздрав купил за миллионы признанное бесполезным "лекарство" от коронавируса
15:33
Позитив обратился к создателям шоу Танці з зірками после вылета
15:24
Война за Карабах: в Армении назвали главную цель Турции Видео
15:14
В Норвегии обнаружили более заразный штамм коронавируса Видео
Реклама
15:12
Совет предпринимателей при Кабмине нашел альтернативу резкому повышению акцизов
14:58
Сериал Звездный путь: Дискавери продлили на 4 сезон
14:57
Украинцы заплатят больше за автономера: что меняется в процедуре получения Видео
14:52
Алиев назвал причину срыва плана Армении по Нагорному Карабаху Видео
14:24
Травы для энергии и бодрости: топ-10 Видео
14:20
Синоптик рассказал, какой будет погода в Украине до конца года Видео
14:11
Питер Пэн и Алиса в Стране чудес - актеры, сюжет и описание фильма Видео
14:05
Разумков рассказал, сколько нардепов пострадали от COVID-19 Видео
13:58
Иран сделал новое предупреждение Армении и Азербайджану из-за войны в Карабахе Видео
13:53
Десятки тысяч вирусных больных в сутки: в Минздраве назвали сроки пика эпидемии
13:35
Первая волна COVID-19 только начинается: врач дал советы, как уберечься Видео
13:33
В Украине появится штаб по борьбе с коронавирусом во главе с Зеленским Видео
13:23
Создатели Cyberpunk 2077 приготовили приятный сюрприз для поклонников игры
13:13
Гороскоп на 20 октября для всех: вознаграждение за улыбку и укрощение болезней Видео
13:12
Исключение Турции из НАТО: в Конгрессе США появился документ по Карабаху Видео
Реклама
13:10
Не только для ленивого воскресенья: в моду пришли чудесные платья-свитера - фото Фото
13:06
Фильмы ужасов: ученые выяснили, как они влияют на психическое здоровье Видео
12:57
Украинцев предупредили о заморозках, но обнадежили скорым потеплением Видео
12:44
Климатолог объяснила, почему в Украину вернулись пыльные бури Видео
12:38
Сидоренки-Сидоренки 2 сезон - сколько серий и как смотреть сериал
12:37
Послание лузера: почему Зеленскому завтра нужно объявить о своей отставке мнение
12:30
Выходные и праздники в ноябре 2020: сколько будут отдыхать украинцы Видео
12:28
Фронт прорван, потери растут: эксперт объяснил тактику сторон в Карабахе Видео
12:21
Xiaomi представила самую быструю беспроводную зарядку в мире
12:18
Суд запретил распространение книги о Стусе без разрешения кума Путина
12:16
Стала известна повестка дня заседания Верховной Рады 20 октября Видео
12:14
Вкуснющая ленивая запеканка без выпечки – рецепт простого и полезного блюда Видео
12:10
Спасатели показали последствия жуткого урагана в Украине Фото Видео
11:58
"Горячая мамаша": голая Эшли Грэм показала развратное сэлфи в зеркале
11:49
Рада рассмотрит проект госбюджета на 2021 год после местных выборов Видео
11:42
В Армении раскрыли планы о признании независимости Нагорного Карабаха Видео
11:41
Украину атаковали хакеры из КНДР: кто оказался под угрозой Видео
11:28
Коронавирус в Украине пересек психологическую отметку в 300 тысяч зараженных Видео
11:19
Сестра Рэтчет - когда будет продолжение сериала-рекордсмена Netflix
11:19
Новые Fallout, Elder Scrolls и другие игры Bethesda не выйдут на PS5 — источник Видео
Реклама
11:11
Зеленый чай улучшает память и кожу: топ-5 преимуществ для здоровья Видео
11:06
Макрон объявил войну исламистам во Франции из-за убийства учителя чеченцем Видео
11:06
Мошенник украл с карты 140 тыс. гривен на лечение ребенка: девочка умерла Видео
10:31
МВД Беларуси назвало протестующих фашистами и раскрыло план борьбы с ними Видео
10:25
Почему женщин сильно тянет к сладкому: названа причина Видео
10:10
Пашинян назвал условие завершения войны в Нагорном Карабахе Видео
10:06
Переборщила: о чем говорит беспрецедентное заявление посла США мнение
09:59
Жена и сын экс-премьера Гройсмана заразились коронавирусом
09:50
Танці з зірками 2020 - что было в 8 выпуске 18 октября Видео
09:48
Из-за коронавируса умер ребенок в Ивано-Франковской области – Степанов Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять