Украине необходимо двойное гражданство, но есть исключение - Кулеба

Для получения двойного гражданства должны быть серьезные фильтры, чтобы исключить манипуляции.
Украине необходимо двойное гражданство, чтобы сохранить связь с миллионами украинцев, которые выехали и начали новую жизнь в других странах.
Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью ТСН.
"Если мы уже не можем удержать их (украинцев, - ред.) географически в Украине, давайте тогда удержим их ментально и юридически в нашем украинском пространстве", - считает глава МИД.
При этом Кулеба добавил, что ни о каком двойном гражданстве с государством-агрессором речь идти не может: "Это табу. Это закрытая тема. И это должно быть четко капслоком в законе прописано".
Глава МИД считает, что для получения двойного гражданства должны быть серьезные фильтры, чтобы исключить манипуляции.
"Я еще раз хочу подчеркнуть, что вопрос двойного гражданства — это вопрос сохранения украинской идентичности в мире и использования возможностей иностранных украинцев для развития Украины. Если мы этого не сделаем, то потеряем всех этих людей, этот потенциал. Я видел конкретные примеры в той же Франции, когда родители - украинцы и держатся украинского общества, но их маленькие дети уже растут франкофонами, и их очень трудно удерживать в украинском поле", - отметил Дмитрий Кулеба.
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Двойное гражданство в Украине
- Украина официально не признает двойное гражданство. При этом законов, как-либо наказывающих за двойное гражданство, не существует.
- Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже заявлял, что Украина должна найти сбалансированное решение для внедрения двойного гражданства в стране. При этом, должны быть исключения для отдельных категорий украинцев, а также государств – в частности, для Российской Федерации.
- Как заявил вице-премьер-министр, министр реинтеграции Алексей Резников, на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей российские паспорта получили около 300 тысяч граждан Украины. В Крыму эта цифра превышает два миллиона человек.
- По словам Резникова, после деоккупации украинцам с оккупированных территорий нужно будет определяться, гражданином какой страны быть.