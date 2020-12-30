Украине необходимо двойное гражданство, но есть исключение - Кулеба

Дмитрий Кулеба / РБК-Украина

Украине необходимо двойное гражданство, чтобы сохранить связь с миллионами украинцев, которые выехали и начали новую жизнь в других странах.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью ТСН.

"Если мы уже не можем удержать их (украинцев, - ред.) географически в Украине, давайте тогда удержим их ментально и юридически в нашем украинском пространстве", - считает глава МИД.

При этом Кулеба добавил, что ни о каком двойном гражданстве с государством-агрессором речь идти не может: "Это табу. Это закрытая тема. И это должно быть четко капслоком в законе прописано".

Глава МИД считает, что для получения двойного гражданства должны быть серьезные фильтры, чтобы исключить манипуляции.

"Я еще раз хочу подчеркнуть, что вопрос двойного гражданства — это вопрос сохранения украинской идентичности в мире и использования возможностей иностранных украинцев для развития Украины. Если мы этого не сделаем, то потеряем всех этих людей, этот потенциал. Я видел конкретные примеры в той же Франции, когда родители - украинцы и держатся украинского общества, но их маленькие дети уже растут франкофонами, и их очень трудно удерживать в украинском поле", - отметил Дмитрий Кулеба.

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Двойное гражданство в Украине