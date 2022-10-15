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Украинка воспела Путина и заявила, что Россия победит: поплатилась она за это уже на следующий день

15 октября 2022, 13:59

Жительница Ивано-Франковска призналась, что у нее есть российский паспорт.

Франковчанка
Юная украинка воспела Путина и заявила, что Россия победит / скриншот

Жительница Ивано-Франковска в своих соцсетях заявила, что верит в победу России в войне с Украиной. По словам девушки, российский диктатор Путин, "если бы захотел, уже был бы в Ивано-Франковске".

"Я реалист. Я понимаю, что, если Путин захочет быть здесь, он будет здесь. Они думают, что Украина победит. Я не думаю так. У них большая армия. Слава Богу, что у меня есть паспорт российский, мне [все равно - неценз.]. У меня мама россиянка, папа россиянин, дедушка россиянин. У меня, хоть паспорт украинский, но я могу его в любой момент поменять, потому что у меня родители россияне", – заявила девушка во время прямой трансляции в соцсетях.

После шквала хейта она извинилась за свои слова, но общественная огласка быстро добралась до руководства Ивано-Франковского учебно-научного юридического института НУ "ОЮА", где она училась.

Девушка считает, что Россия победит
Девушка считает, что Россия победит / скриншот

Ее мгновенно отчислили и пристыдили.

"Убеждены, что во время войны, когда наши защитники, в том числе 30 студентов нашего института, ежедневно рискуют своей жизнью за свободу и независимость Украины, такие высказывания недопустимы и должны быть не только осуждены, но и соответствующим образом наказаны", – говорится в публикации.

Как сообщал Главред, в Сеть попало видео, как туристка из России провоцировала беженцев из Украины в австрийском Зальцбурге. Россиянка насмехалась над украинками и снимала все на камеру. Однако карма настигла нахалку очень быстро - довольная ухмылка на лице гражданки страны-агрессора сменилась на кислую мину.

Ранее в столице Эстонии к двум украинкам на пляже пристал нетрезвый россиянин. Представителю "русского мира" не понравилось, что девушки разговаривали на украинском языке, поэтому он перешел к оскорблениям.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине новости Ивано-Франковска
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