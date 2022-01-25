Украинские бойцы на Донбассе сдали кровь для онкобольных детей / facebook.com/EastOC

На востоке Украины, в зоне проведения Операции Объединенных сил, украинские военнослужащие присоединились к благотворительной миссии и сдали кровь на лечение детей, которые страдают от онкобольных заболеваний. Об этом сообщается на Facebook-странице "Оперативне командування "Схід"".

В тексте говорится, что инициативу поддержали военнослужащие управления Оперативного командования "Восток" и подчиненных воинских частей.

Как говорят медики, гражданским и военным лечебным учреждениям всегда нужна кровь и ее компоненты. И именно поэтому украинские военнослужащие регулярно занимаются донорством. Всю собранную кровь направляют на изготовление жизненно необходимых применяемых препаратов:

в хирургии, неврологии, иммунологии;

при инфекционных и онкологических заболеваниях;

для спасения людей, пострадавших в результате автокатастроф.

В этот раз, говорят медики, кровь бойцов и офицеров ВСУ используют для изготовления уникальных медицинских препаратов Biopharma Plasma (крайне необходимых для спасения онкобольных детей).

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Напомним, ранее Украинские военнослужащие из 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ "Эдельвейс" опубликовали во всемирной Сети видео с насосной станцией, на которой террористы и российские военные в нарушение норм международного права обустроили боевые позиции. Как говорят украинские военные, станция расположена рядом с поселком Шумы Донецкой области и контролируется боевиками.