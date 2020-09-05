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Украинские морпехи показали новый бронированный катер Костополь

5 сентября 2020, 20:11

Судно оснащено современным вооружением и навигационным оборудованием.

  • Катер Костополь Фото: Армия.Информ
  • Катер Костополь Фото: Армия.Информ
  • Катер Костополь Фото: Армия.Информ
  • Катер Костополь Фото: Армия.Информ
  • Катер Костополь Фото: Армия.Информ
  • Катер Костополь Фото: Армия.Информ
  • Катер Костополь Фото: Армия.Информ
  • Катер Костополь Фото: Армия.Информ
  • Катер Костополь Фото: Армия.Информ

Военно-морские силы Украины продемонстрировали пополнение катерно-корабельного состава – это малый бронированный артиллерийский катер Костополь.

Как сообщает информационное агентство АрмияИнформ, судно достойно прошло все этапы испытаний.

Катер был назван в честь одноименного города Костополь в Ровненской области. В этом населенном пункте родился и жил морской пехотинец Алексей Кондратюк, который героически погиб при выполнении боевого задания на Донбассе в марте 2017 года.

Торжественная церемония передачи катера в пользование состоялась в Одессе. Командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа вручил экипажу катера флаг, который подняли в рамках официальный мероприятий на катере Костополь.

Читайте такжеЭксперты пояснили, как катер Бердянск обстреляли с вертолетаСудно оснащено современным навигационным и радиолокационным оборудованием, а также вооружением для поражения противника. Костополь умеет скрываться от инфракрасных средств противника, а также дополнен системой автоматической постановки дымовых и тепловых завес.

Данный катер будет осуществлять патрулирование в ближней морской зоне, охрану и оборону портов, морских коммуникаций. Он станет участником разнообразных операций в акватории Черного и Азовского морей.

Военные катера для Украины:

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