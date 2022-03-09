Украинские мужчины пытались покинуть страну по паспортам РФ

Паспорт РФ / пресс-служба ГПСУ

ГБР выявило десятки попыток пересечения границы мужчинами-гражданами Украины, которые недавно получили паспорта РФ.

Как сообщает бюро расследований, во время проведения фильтрационных мероприятий в пунктах пропуска работники ГБР совместно с Госпогранслужбой обнаружили системные попытки мужчинами призывного возраста пересечь границу Украины в ЕС по недавно выданным паспортам граждан РФ.

Также установлено, что определенное количество граждан Украины в предвоенное время получили в консульствах России в городах Украины паспорта граждан РФ, не отказавшись при этом и от гражданства Украины.

"Поскольку во время военного положения выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет ограничен, сейчас данные лица пытаются выехать в страны ЕС, используя документы страны-агрессора. За последние дни выявлено уже около 20 таких фактов", - сообщили в ГБР.

Напомним, в Службе безопасности Украины сообщили, что исходя из показаний российского военного, который попал под обстрел от своих же товарищей, армия РФ имеет прямое указание расстреливать украинское гражданское население.

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