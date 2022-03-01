Украинские операторы обрубили связь оккупантам

Украинские операторы отключили связь оккупантам, заблокировав доступ телефонов с российскими номерами в свои сети.

Избавившись от возможности звонить по своим номерам, оккупационные войска все чаще отбирают телефоны у граждан, сообщает Госспецсвязи.

"Призываем украинцев, у которых отобрали мобильный телефон представители вражеских войск, как можно скорее сообщить об этом оператору и попросить заблокировать украденный телефон. Мы понимаем, что сделать это, когда забрали телефон, непростая задача. Однако это очень важно – найдите соседей, у которых есть телефон, воспользуйтесь стационарным аппаратом – от этого зависит безопасность нашего государства и жизнь украинцев", - говорится в сообщении ведомства.

Читайте такжеТанк и БТР РФ: тероборона похвасталась новыми трофеямиНапомним, жительница Харьковской области коктейлем Молотова сожгла вражеский бронетранспортер.

"На Харьковщине барышня сожгла БТР орков с помощью коктейля Молотова Лошадь на скаку это уже атстой... Будь, как женщина из Харькова!" – отметили ее действия в Сухопутных войсках Украины.

Реклама

Также, как рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович, в Буче местные жители помогли украинским войскам в борьбе с оккупационными российскими силами.

Читайте также: