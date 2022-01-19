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Украинские перевозчики в четверг выйдут протестовать к посольству Польши

19 января 2022, 20:49

Начиная с 2019 года правительство Республики Польша постепенно уменьшало квоту разрешений на международные перевозки для украинцев.

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Представители Ассоциации международных автомобильных перевозчиков в четверг, 20 января, выйдут на акцию протеста из-за нарушения их прав со стороны правительства Польши. Об этом сообщается в заявлении Ассоциации.

"Ассоциация международных автомобильных перевозчиков выйдет на мирную акцию протеста к посольству Республики Польша с требованием не нарушать права украинских перевозчиков из-за уменьшения квоты разрешений на международные перевозки. Предупредительная мирная акция пройдет 20 января в 11:00 перед зданием посольства Республики Польша в Киеве, улица Ярославов Вал, 12", - сообщают перевозчики.

Они указывают на то, что начиная с 2019 года правительство Республики Польша постепенно уменьшало квоту разрешений на международные перевозки для украинцев и создавало тем самым искусственные препятствия для доставки украинских товаров в страны Евросоюза.

"В 2021 году польским правительством впервые не было предоставлено Украине ни одного дополнительного разрешения. Начиная с октября 2021 года украинскими перевозчиками исчерпаны все имеющиеся разрешения Республики Польша. Тысячи украинских перевозчиков, осуществлявших рейсы в 12 стран Европейского союза, остановили свою работу", - констатируют в Ассоциации.

Украинские перевозчики требуют вернуть им квоту в 200 тысяч разрешений, предусмотренную Соглашением об ассоциации Украина-ЕС.

Также они обратились с просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому поднять этот вопрос на встрече с президентом Республики Польша Анджеем Дудой.

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