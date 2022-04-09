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Украинским военным удалось захватить более тысячи единиц техники РФ - Oryx

9 апреля 2022, 23:11

ВСУ удалось захватить 184 танка, 119 ББМ, 163 БМП и 47 БТР.

войска России
Войска России / Reuters

С начала полномасштабной войны России Вооруженные силы Украины захватили уже более 1000 единиц тяжелой военной техники и автомобилей российских оккупантов.

"Теперь визуально подтверждено, что Украина захватила 1000 автомобилей и единиц тяжелой военной техники из России", - говорится в сообщении Oryx.

По данным издания, Вооруженные силы РФ потеряли в войне 2696 единиц техники, из них:

  • уничтожено - 1414,
  • повреждено - 39,
  • покинуто - 236,
  • захвачено - 1007 единиц.

Так, украинским военным удалось захватить 184 танка, 119 ББМ, 163 БМП и 47 БТР.

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Напомним, силы обороны Украины продолжают сокрушать врага на своей земле. В среду, 30 марта, украинские войска в Харьковской области разнесли колонну врага, которая пыталась скрыться в направлении российской границы. По итогам боя у оккупантов отобрали хваленую ими огнеметную систему Солнцепек.

Кроме того, как сообщил журналист Юрий Бутусов, военнослужащие 92-й механизированной бригады ВСУ и добровольцы разнесли под Харьковом 2 батальонных тактических группы мотострелковой 138-й бригады и сводную батальонно тактическую группу 59-го танкового полка вооруженных сил России. В плен сдались более 60 оккупантов. Их штабы и вся документация под контролем украинских военных.

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