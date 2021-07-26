Украинскую армию нужно готовить к возможному применению оружия для освобождения Донбасса – Грымчак

Россия намерена организовать голосование на выборах в Госдуму украинцев, которые проживают на оккупированном Донбассе / Фото vk.com anna-news.info

Возможное участие жителей временно оккупированных территорий Донбасса в российских парламентских выборах указывает на опасную тенденцию. Это может указывать на намерение Кремля признать и интегрировать эти территории в состав Российской Федерации.

В этой ситуации Украина будет вынуждена в ближайшее время совершать шаги по освобождению этой территории. Такое мнение озвучил экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак, передает Obozrevatel.

"В ближайшей перспективе наша страна должна готовиться к тому, что нам придется освобождать эту территорию тем или иным путем", – отметил он.

По словам Грымчака, хотелось бы, чтобы это произошло политико-дипломатическим путем, но армию надо готовить к возможному применению оружия для освобождения своей территории.

Читайте такжеКиев осудил привлечение жителей оккупированного Донбасса к выборам в Госдуму РоссииВ то же время экс-замминистра заметил, что в Кремле вряд ли планируют признавать Донбасс в ближайшее время. Грымчак считает, что в РФ звучат заявления о том, что "Донбасс Украине не нужен" в большей степени ради шантажа, а не ради реального признания и интеграции.

"Если говорить об Абхазии и Южной Осетии, то признание произошло через 20 лет после начала боевых действий. Я не думаю, что признание Донбасса произойдет этой осенью. Но то, что они рассматривают такие варианты, ни для кого не является секретом", – сказал он.

Выборы в Госдуму России-2021