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Украинскую армию нужно готовить к возможному применению оружия для освобождения Донбасса – Грымчак

26 июля 2021, 07:32
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Возможное участие жителей Донбасса в российских парламентских выборах будет означать фактическое поглощение этой оккупированной территории.

выборы на Донбассе
Россия намерена организовать голосование на выборах в Госдуму украинцев, которые проживают на оккупированном Донбассе / Фото vk.com anna-news.info

Возможное участие жителей временно оккупированных территорий Донбасса в российских парламентских выборах указывает на опасную тенденцию. Это может указывать на намерение Кремля признать и интегрировать эти территории в состав Российской Федерации.

В этой ситуации Украина будет вынуждена в ближайшее время совершать шаги по освобождению этой территории. Такое мнение озвучил экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак, передает Obozrevatel.

"В ближайшей перспективе наша страна должна готовиться к тому, что нам придется освобождать эту территорию тем или иным путем", – отметил он.

По словам Грымчака, хотелось бы, чтобы это произошло политико-дипломатическим путем, но армию надо готовить к возможному применению оружия для освобождения своей территории.

Читайте такжеКиев осудил привлечение жителей оккупированного Донбасса к выборам в Госдуму РоссииВ то же время экс-замминистра заметил, что в Кремле вряд ли планируют признавать Донбасс в ближайшее время. Грымчак считает, что в РФ звучат заявления о том, что "Донбасс Украине не нужен" в большей степени ради шантажа, а не ради реального признания и интеграции.

"Если говорить об Абхазии и Южной Осетии, то признание произошло через 20 лет после начала боевых действий. Я не думаю, что признание Донбасса произойдет этой осенью. Но то, что они рассматривают такие варианты, ни для кого не является секретом", – сказал он.

Выборы в Госдуму России-2021

  • Очередные выборы в Государственную думу РФ состоятся в период с 17 по 19 сентября. Попадут в российский парламент те партии, которые преодолеют проходной барьер в 5%.
  • Вопреки международному законодательству, Россия намерена организовать голосование на выборах в Госдуму украинцев, которые проживают на оккупированном Донбассе. 28 марта организация Восточная правозащитная группа сообщала, что оккупационные администрации ОРДЛО уже получили задание от Кремля организовать соответствующие избирательные участки.
  • В мае секретарь партии Единая Россия Андрей Турчак заявлял, что граждане РФ, проживающие на Донбассе, смогут проголосовать на выборах в Госдуму. В ОРДЛО насчитывается около 500 тысяч "российских избирателей".
  • Позже главарь "ДНР" Денис Пушилин сказал, что в ОРДЛО российских участков для голосования не будет. Россияне рассматривают два сценария: голосование на территории РФ или дистанционное участие в выборах.
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