"Хватит валять дурака – возвращайтесь в Россию": вице-спикер Госдумы оскорбил Украину

Толстой назвал украинцев "русскими" и отверг независимость Украины / Фото: УНИАН

Заместитель главы Госдумы России Петр Толстой выступил с заявлением, в ходе которого призвал Украину "перестать валять дурака с независимостью" и якобы "вернуться" в состав России. При этом он сказал, что украинское государство якобы не интересует Запад, а украинцы могут только "просить подачки и кормить салом иностранных солдат".

"Украина же как обезьяна с гранатой - то туда, то сюда (мечется). Наращивает внешнеполитическую субъектность. Вам надо вернуться домой – в Россию. Хватит валять дурака – изображать из себя незалежных. Остановитесь уже!" – рассказал Толстой в эфире программы 60 минут, фрагмент которой опубликовал украинский журналист, участник ТКГ по Донбассу Денис Казанский.

Читайте также"Возили как г*вно по полю": сын Жириновского из Госдумы разразился оскорблением в адрес УкраиныТакже российский политик добавил, что украинцы, дескать, могут только "просить подачки и кормить салом иностранных солдат".

Кроме того, вице-спикер Госдумы обвинил Штаты в "бегстве из Грузии" в 2008 году и сказал, что Вашингтон, дескать, в любой момент может "кинуть" Украину. Он призвал украинское государство "вернуться домой".

"На немчуру не надо надеяться, не надо надеяться на "сочувствующих" вам поляков, не надо надеяться на всех систематически исторически предавших прибалтов. Вам не надо на них надеяться. Вы – русские. Возвращайтесь домой", - подчеркнул Петр Толстой.

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