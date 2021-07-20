Россия – сторона конфликта на Донбассе: у Кравчука заявили о скандале в ТКГ из-за заявления ОБСЕ

В ОБСЕ назвали Россию стороной конфликта на переговорах в рамках ТКГ по Донбассу / УНИАН

В ходе заседания гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу произошел скандал. Россия и представительница боевиков "ЛНР" обиделись на слова нового модератора от ОБСЕ (Шарлотты Реландер, - ред.) о том, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины. Об этом заявил представитель украинской делегации Сергей Гармаш.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что новый модератор ОБСЕ, в отличие от Тони Фриша, сумела определить роль Москвы в вооруженном противостоянии на Донбассе.

"Был, можно сказать, скандал на гуманитарной подгруппе, потому что новый модератор от ОБСЕ в отличие от бывшего - господина Тони Фриша - назвала Россию стороной конфликта", - отметил Гармаш.

Также он подчеркнул, что такое заявление не понравилось российской делегации и представительнице от оккупированного Луганска.

Напомним, ранее представитель Донецка в ТКГ по Донбассу Денис Казанский заявил, что российская сторона в ходе переговоров ставит ультиматумы Украине и всячески блокирует диалог. ОБСЕ в такой ситуации теряется и не знает, как себя вести.

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Переговоры по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский 13 июля сказал, что Киев, Париж и Берлин настаивают на проведении новой встречи нормандской четверки. Москве уже передали план по реализации Минских соглашений, который нужно обсудить в нормандском формате. Пока встреча откладывается из-за позиции российского государства.Читайте также"Россия не будет безучастной": у Путина грозят Украине ударом в случае военной операции на Донбассе

Зеленский также заявил, что во время своего визита в Вашингтон он попросит президента США Байдена принять участие в переговорах по Донбассу. Идею можно будет реализовать в рамках нормандского формата в том случае, если на это согласятся Франция, Германия и Россия.

В Кремле 15 июля подчеркнули, что Россия, наряду с Украиной, Францией и Германией, поддерживает проведение нового саммита в рамках нормандского формата. Однако конкретных договоренностей о датах мероприятия на данный момент нет.