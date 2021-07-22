Слова Путина и финиш диалога по Донбассу: дипломат раскрыл стратегию Кремля по Украине

Нормандский формат "может умереть своей смертью" – дипломат / Reuters

Переговоры по Донбассу на высшем уровне и в рамках консультаций в формате ТКГ зашли в тупик. Виной тому позиция Москвы. Президент РФ Владимир Путин еще в 2019 году в Париже сказал, что россияне не собираются идти на компромисс по сценарию, в котором не заинтересован Кремль. Россия использует переговоры в своих целях, а главные вопросы по-прежнему не решаются. Страны не будут выходить из Нормандского формата, однако со временем площадка прекратит существование. Об этом заявил бывший посол Украины в США, дипломат Олег Шамшур.

В эфире телеканала Украина 24 он сказал о том, что нет никакого прогресса в переговорах по российско-украинскому конфликту на Донбассе. Москва не планирует идти на уступки Киеву. Согласно заявлению Путина в Париже в 2019 году, Россия не будет договариваться по вопросам, без разрешения которых урегулирование конфликта представляет опасность для Украины.Читайте такжеБольшая война с РФ и "формула Штайнмайера": эксперт назвал сценарий уступок Зеленского по Донбассу

"Я уже имел возможность убедиться, наблюдая изнутри за переговорами в Париже (в 2019 году), что Нормандский формат, Минский процесс уже исчерпали свой потенциал, и, можно сказать, уперлись лбом в стену. Именно из-за того, что в Париже Путин однозначно сказал о том, что Россия не готова идти на какие-то конструктивные шаги в плане реализации решения тех вопросов, без которых урегулирование на Донбассе для Украины неинтересно и опасно", - считает Шамшур.

По его словам, ключевые вопросы блокируются Москвой, которая использует диалог для реализации своих маневров и целей. Причем россиянам удается достигать своих задач.

"Время после парижского саммита показало, что даже те вопросы, где будто бы о чем-то договорились, например, о прекращении огня, обмене пленными, - не решаются. И не решаются именно из-за позиции России, которая, как всегда, пытается "играть на гармошке": то уменьшая давление, когда ей нужно, то повышая, но всегда пытаясь удержать стратегическую инициативу, и, к сожалению, ей это удается", - отметил дипломат.

Реклама

Также он добавил, что ни одна из стран, скорее всего, не покинет нормандский формат, однако со временем площадка сама прекратит свое существование.

"Я не думаю, что кто-то выйдет первым, но не исключаю, что этот формат может умереть своей смертью", - подчеркнул Олег Шамшур.

Смотрите видео ТСН: Большая семерка поддержала нормандский процесс и призвала Кремль снизить напряженность



Переговоры по Донбассу

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина, Франция и Германия выступают за проведение нового саммита при участии лидеров нормандского формата. Москва уже получила план по реализации Минских соглашений, который следует обсудить. Однако Кремль затягивает дальнейшее продолжение переговоров.

Глава государства Владимир Зеленский также рассказал, что в ходе своего визита в Вашингтон он намерен попросить президента США Джо Байдена принять участие в переговорах по Донбассу. Идею можно запустить на базе нормандского формата, если остальные участники поддержат такую инициативу.

В Кремле заявили, что Москва, совместно с Киевом, Парижем и Берлином поддерживает проведение переговоров в рамках нормандской четверки. Однако о конкретных датах стороны пока не договорились.