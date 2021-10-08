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Укрэксимбанк выдал 60 млн долларов кредита бизнесмену из Горловки, который платит налоги "ДНР" - Схемы

8 октября 2021, 07:30
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Глава правления банка Евгений Мецгер опроверг, что выдавал кредиты фирмам, которые действуют в "ДНР", но подтвердил факт выдачи кредита на 60 млн долларов.

Журналисты Схем обнародовали расследование по Укрэксимбанку/ Фото Радио Свобода

Государственный Укрэксимбанк в конце апреля 2021 года выдал 60 миллионов долларов кредита предпринимателю, который является владельцем бизнеса на оккупированной территории в Донецкой области и платит налоги в бюджет группировки "ДНР". Кредитный договор находится в распоряжении журналистов редакции программы Схемы.

Кредит выдали Сергею Брюховецкому для выкупа торгово-развлекательного центра SkyMall в столице. В качестве гарантии возврата денег, банк согласился принять в залог сам ТРЦ, хотя за этот объект уже более 10 лет продолжается борьба в нескольких юрисдикциях. Делом сейчас занимается Госбюро расследований, поэтому на имущественный комплекс ТРЦ неоднократно накладывался арест.

Отмечается, что Брюховецкий родом из Горловки Донецкой области и владеет группой компаний. В частности, одна из них - Спец-Реммаш, в которой Брюховецкий является совладельцем - в декабре 2014 года была перерегистрирована в Горловке по так называемому "законодательсту ДНР". Компания занимается ремонтом оборудования для местных шахт.

Как следует из документов, которые есть в распоряжении "Схем", суть кредита, выданного Укрэксимбанком, заключалась в том, чтобы профинансировать покупку Брюховецким проблемного ТРЦ у одной из сторон давнего корпоративного конфликта - структур с орбиты бизнесмена Андрея Адамовского. В общении с журналистами сам Адамовский заявил, что отношения к SkyMall на данный момент не имеет, а кто является бенефициаром ТРЦ, знает только из прессы.

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В разговоре с журналистами председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер опроверг, что выдавал кредиты фирмам, которые действуют в "ДНР". Однако он подтвердил факт выдачи кредита на 60 миллионов долларов под залог SkyMall.

При этом расследователи сомневаются, можно ли считать такой залог надежным, а также сможет ли государственный банк в случае необходимости продать ТРЦ и вернуть обратно выданные средства.

Нападение на журналистов в Укрэксимбанке

4 октября во время интервью журналистам Радио Свобода главе правления Укрэксимбанка Евгению Мецгеру не понравился вопрос, поэтому он приказал своим подчиненным забрать у них аппаратуру и стереть часть интервью, которая уже была записана.

Журналисты остались без видеозаписи, к тому же их насильно в течение часа удерживали в кабинете Мецгера.

Впоследствии журналисты смогли восстановить видеозапись интервью, а Мецгера временно отстранили от осуществления полномочий.

5 октября Укрэксимбанк заявил, что насилия по отношению к съемочной группе никто не совершал, а общение без записи они назвали "офрекордс-встречей" и пригрозили обратиться в правоохранительные органы за якобы нарушение журналистами банковской тайны и журналистской этики.

Позже правоохранители начали расследование в уголовном производстве по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 1 и ч. 3 ст. 171 УК Украины).

7 октября Мецгеру вручили подозрение по двум частям статьи о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

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