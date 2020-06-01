Электричка сгорела дотла: Укрзализныця угодила в новый скандал

Накануне возобновления железнодорожного сообщения в Украине на Одесской железной дороге на перегоне Помошная – Новоукраинка произошел пожар головного вагона электропоезда.

Как рассказал бывший замминистра инфраструктуры Александр Кава, состав был выпущен почти 50 лет назад.

"Электропоезд ЭР9п-362 выпущен на Рижском вагоностроительном заводе в январе 1975 года и с 1978 года работает на Одесской железной дороге.

Напомню, что последний раз электропоезда для пригородных перевозок в Украине приобретались 12 лет назад", - написал он в Facebook.

Отметим, что в соцсетях пассажиры поездов также публикуют видео с жалобами на то, что не только техническое состояние вагонов оставляет желать лучшего.

В сети опубликовано видео грязного салона электрички: окна в пыли, дезинфекция, судя по всему, также не проводилась.

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Как известно. в Украине возобновляется железнодорожное внутреннее пассажирское сообщение.

В частности, 1 июня возобновляют движение 7 пар поездов Интерсити, кроме того, частично возобновляется движение пригородных поездов.

Напомним, согласно постановлению Кабинета министров, пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках. Температурный скрининг будет осуществляться при проверке билетов в поездах Интерсити и при посадке в вагоны в ночных поездах.