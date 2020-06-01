УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Электричка сгорела дотла: Укрзализныця угодила в новый скандал

1 июня 2020, 13:47

Состав был выпущен почти 50 лет назад.

  • Электричка Укрзализныци сгорела дотла Фейсбук А.Кавы
  • Электричка Укрзализныци сгорела дотла Фейсбук А.Кавы
  • Электричка Укрзализныци сгорела дотла Фейсбук А.Кавы
  • Электричка Укрзализныци сгорела дотла Фейсбук А.Кавы
  • Электричка Укрзализныци сгорела дотла Фейсбук А.Кавы
  • Электричка Укрзализныци сгорела дотла Фейсбук А.Кавы
  • Электричка Укрзализныци сгорела дотла Фейсбук А.Кавы
  • Электричка Укрзализныци сгорела дотла Фейсбук А.Кавы

Накануне возобновления железнодорожного сообщения в Украине на Одесской железной дороге на перегоне Помошная – Новоукраинка произошел пожар головного вагона электропоезда.

Как рассказал бывший замминистра инфраструктуры Александр Кава, состав был выпущен почти 50 лет назад.

"Электропоезд ЭР9п-362 выпущен на Рижском вагоностроительном заводе в январе 1975 года и с 1978 года работает на Одесской железной дороге.

Напомню, что последний раз электропоезда для пригородных перевозок в Украине приобретались 12 лет назад", - написал он в Facebook.

Отметим, что в соцсетях пассажиры поездов также публикуют видео с жалобами на то, что не только техническое состояние вагонов оставляет желать лучшего.

В сети опубликовано видео грязного салона электрички: окна в пыли, дезинфекция, судя по всему, также не проводилась.

Читайте такжеВ Мининфраструктуры рассказали о повышении цен на железнодорожные билеты

Как известно. в Украине возобновляется железнодорожное внутреннее пассажирское сообщение.

В частности, 1 июня возобновляют движение 7 пар поездов Интерсити, кроме того, частично возобновляется движение пригородных поездов.

Напомним, согласно постановлению Кабинета министров, пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках. Температурный скрининг будет осуществляться при проверке билетов в поездах Интерсити и при посадке в вагоны в ночных поездах.

Укрзализныця электричка пожар Александр Кава вагоны
Сейчас вы просматриваете новость «Электричка сгорела дотла: Укрзализныця угодила в новый скандал». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:58
На Западе Украины случилось заметное землетрясение
13:48
Коронавирус атаковал женский монастырь в Киеве, монахинь госпитализировали Видео
13:47
Электричка сгорела дотла: Укрзализныця угодила в новый скандал Фото Видео
13:46
СМИ назвали фамилию украинца, въехавшего в толпу протестующих в Миннеаполисе
13:43
Стало известно, сколько депутатов-миллионеров получают компенсацию за жилье
13:30
Стрижки 2020 – названы 8 модных женских стрижек на лето: фото
13:25
Microsoft меняет ряд сотрудников на роботов – кому не повезло
12:52
Даша Улянова провокацией отреагировала на секс Макса на Холостяке - горячее фото
12:51
Исчезновение бойца ВСУ на админгранице с Крымом: появились новые детали Видео
12:11
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 1 июня
12:10
Холостяк 10 сезон - постшоу 29-05-2020 - Полное видео смотреть онлайн Видео
12:07
Киев не дотягивает до показателей для ослабления карантина - Минздрав Видео
11:55
Остановить Путина: Резников заявил о необходимости пересмотра Будапештского меморандума Видео
11:40
В Мининфраструктуры рассказали о повышении цен на железнодорожные билеты Видео
11:37
Елена Воробей подхватила коронавирус с необычными симптомами Видео
11:33
Стало известно, когда заработает городская электричка в Киеве
11:21
Гороскоп всех знаков Зодиака на 2 июня: осуществление любовной мечты и денежный успех Видео
11:15
Самый лучший город на Земле превращается в унылое говно мнение
11:15
США в огне: протесты охватили 70 городов, Трампа прячут в бункере, много задержанных Видео
11:05
Двухминутка ненависти: в "ЛНР" травят директора школы за "бандеровскую" рамку в соцсетях Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять