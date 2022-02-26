Укрзализныця продолжает движение, авиапространство остается закрытым - Мининфраструктуры

В Министерстве инфраструктуры рассказали, как сейчас курсируют поезда по Украине.
Пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины предоставила актуальную информацию по состоянию на 8.17 утра субботы по работе Укрзализныци и ситуации в авиационном пространстве.
Укрзализныця продолжает движение.
Киев: рейсы на восток и запад отправляются с задержкой из-за изменения маршрутов и графиков движения безопасными путями, отменен только скоростной поезд в Константиновку. Интерсити+ 705 и 715 будут направляться во Львов вместо Перемышля и возвращаться в Киев. Посадка на 715-й продолжается.
Электрички в Винницу и Хмельницкий будут отправляться с пригородного вокзала после 11:00.
Винница: эвакуационный дизель-поезд ДПКр готовится к отправке на Львов, рейс челночный.
Львов: рейсы на Перемышль отправляются челночно один за другим, посадка в порядке живой очереди.
Запорожье: эвакуационный рейс в 8:30.
Харьков: пассажирские поезда дальнего сообщения отправляются по графику, может быть задержка прибытия 141/142 (113/114) Бахмут-Львов. Дополнительно эвакуационные рейсы в 11:00 и 13:00.
Актуальная информация по курсированию пригородных поездов:
Донецкое направление:
- дизельпоезда курсируют в Венгеровку (проверяется информация о повреждении путей).
- Электропоезда курсируют в Святогорск.
Северное направление:
- приостановлено движение до Злочева, Казачьей Лопани, Нежина и Бахмача.
Львовское направление:
- все курсирует по графику, кроме пригородного поезда в Польшу из-за выхода из строя подвижного состава.
Юг и центр:
- Днепр, Никополь – движение пригородных поездов осуществляется в полном объеме.
- Запорожье – везде, кроме южного направления.
- Одесса – поезда не курсируют в Умань, также с задержкой едет экспресс в Измаил.
"Министерство инфраструктуры Украины ставит перед собой задачи: эвакуация людей; снабжение продуктов, медикаментов и всего необходимого для поддержки наших людей и Вооруженных Сил Украины; документирование военных преступлений России и потерь для нашей инфраструктуры. Работаем в режиме 24/7", - отметил министр инфраструктуры Украина Александр Кубраков.
Относительно авиапространства. В рамках обеспечения безопасности гражданской авиации и согласно требованиям Воздушного кодекса Украины воздушное пространство Украины для гражданских пользователей воздушного пространства остается закрытым. Предоставление услуг обслуживания воздушного движения гражданскими пользователями воздушного пространства Украины приостановлено.
Как отмечают в Министерстве, есть хорошие новости европейских коллег. Согласно уже изданным NOTAM Польша, Болгария, Чехия закрыли свое воздушное пространство для совершения полетов (в том числе транзитных) через территорию их стран для авиакомпаний РФ.