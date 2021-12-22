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Ультиматум Путина НАТО и угроза ядерного удара: в Раде назвали причину атаки России

22 декабря 2021, 19:58

По мнению Стефанчука, так называемый ультиматум Путина США и НАТО намекает, что Россия не будет исключать возможности ядерного удара по украинской территории.

Стефанчук
Руслан Стефанчук / УНИАН

Россия может грозить Украине ядерным ударом. Из-за этого сейчас все человечество столкнулось с самым большим вызовом со времен Второй мировой войны.

Об этом заявил в ходе выступления на Конференции послов Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства" председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

По его мнению, так называемый ультиматум Путина США и НАТО намекает на то, что если Украина продолжит свой нынешний курс геополитического развития, то Россия не будет исключать возможности ядерного удара по украинской территории.

"Это вызов Украине и военная агрессия, развязанная против нее Россией… Украинский народ знает, как защитить свои демократические ценности", - сказал Стефанчук.

При этом он напомнил, что после развала СССР Украина обладала одним из самых больших ядерных арсеналов в мире. Однако, она отказалась от него и стала безъядерным государством, руководствуясь заверениями стран-участников Будапештского меморандума, одной из которых является РФ. На деле же мы видим, как Россия воспользовалась этим и нарушила взятые на себя обязательства.

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"Сегодня Российская Федерация, которая, напомню, стала гарантом ядерного разоружения, намекает, что если мы продолжим свое демократическое развитие, то она может нанести по нам даже ядерный удар. Ни одни данные нам в 1996 году гарантии (по Будапештскому меморандуму) не работают. Мы остались практически беззащитными перед ядерной угрозой. Обязательство из меморандума воздерживаться от угрозы использования силы против территориальной целостности Украины уже было нарушено Россией в 2014 году и снова нарушается в 2021 году", – резюмировал Стефанчук.

Заявление России и угрозы НАТО

МИД РФ 17 декабря опубликовал два документа, которые Москва считает основополагающими для разрешения напряженности между Россией и Западом. Речь идет о проекте соглашения Москвы и Вашингтона о гарантиях безопасности и проекте договора о мерах обеспечения безопасности, США России и НАТО. Теперь россияне предлагают американцам обсудить данные инициативы.

Россия требует гарантий о невступлении Украины в НАТО и нерасширении Альянса на восток. Также россияне настаивают на договоренностях, согласно которым Москва и Вашингтон не должны использовать территории других стран для нападения друг на друга.

В НАТО сделали заявление о том, что в процессе обсуждения европейской безопасности должны учитываться и опасения Альянса по поводу политики России. Вопросы безопасности следует обсуждать и со странами-партнерами, среди которых Украина. До начала такого диалога Москва должна добиться прогресса в урегулировании конфликта с Киевом.

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НАТО ядерное оружие Украина Руслан Стефанчук Россия
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