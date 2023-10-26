Уменьшение призывного возраста: в каких случаях на фронт будут забирать 25-летних

Есть несколько вариантов, при которых в стране уменьшат призывной возраст до 25 лет.

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В Украине могут уменьшить призывной возраст / Коллаж: Главред, фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, скриншот из видео

В Украине планируют уменьшить возраст призывников до 25 лет. Но это будет зависеть от запросов военного руководства и характера боевых действий. Об этом заявил член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью "Украинской правде".

Он отметил, что потребность в таких молодых призывниках будет появляться, если на фронте понадобятся более молодые воины для отдельных видов боевых действий. Также это может касаться случаев, когда в нынешней войне будет технологический прогресс.

"Для начала надо дождаться, чтобы те изменения (уменьшение призывного возраста до 25 лет - Главред), которые мы уже приняли, вступили в силу. Пока даже это не сдвинулось. Если это произойдет, военные смогут посчитать, какой плюс они реально получат к мобилизационному ресурсу, и стоит или не стоит уменьшать дальше возрастную планку", - сказал Рахманин. видео дня

Мобилизация в Украине

Напомним, ранее Сергей Рахманин говорил о том, что мобилизация в Украине может быть усилена. Он объясняет это тем, что война ведет к истощению сил. Из-за потерь на фронте ВСУ нуждаются в новых бригадах.

Секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат Роман Костенко также говорил о том, что в Украине могут усилить мобилизацию. Он считает, что подобное случится, если Россия мобилизует около 700 тысяч своих граждан.

В то же время нардепы заговорили о разрешении пересекать границу всем военнообязанным украинским мужчинам. По крайне мере в Раде зарегистрировали такой законопроект. Он предусматривает временный выезд из страны с условием, что военнообязанный обязуется платить деньги за каждый месяц нахождения за пределами страны.

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