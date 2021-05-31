Умер Эван Григор: Филимонов назвал вероятную причину смерти внука

Смерть Эвана Григора наступила мгновенно, рассказал Олег Филимонов.
Стала известна вероятная причина смерти 15-летнего Эвана Григора — внука народного артиста, депутат Одесского городского совета Олега Филимонова.
Как сообщил Сегодня экс-кандидат в мэры Одессы, парень никогда не жаловался на здоровье, а смерть была мгновенной.
Филимонов говорит, что возможно, его возможно его внука Эвана Григора убил оторвавшийся тромб.
"Сейчас идет вскрытие. Мы предполагаем, что оторвался тромб. Смерть наступила мгновенно. У внука никогда не было жалоб на здоровье, это был здоровый 15-летний мальчик, учился в мореходке, часто играл в баскетбол, потому что был высоким", - сказал артист.
Смерть внука Филимонова: что говорят в полиции
В то же время в полиции Одессы сообщили о том, что правоохранители начали расследование внезапной смерти внука Филимонова.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство - с пометкой "естественная смерть".
Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения окончательной причины смерти.
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Смерть Эвана Григора:
- Напомним, ранее сообщалось, что в воскресенье, 30 мая, у одесского юмориста Олега Филимонова, который баллотировался в мэры Одессы от партии Слуга народа, умер внук Эван Григор.
- Трагедия произошла на спортивной площадке 84 школы Одессы.
- Во время игры в баскетбол мальчику якобы стало плохо и он потерял сознание. Прибывшим на место врачам не удалось его спасти.