Умер Эван Григор: Филимонов назвал вероятную причину смерти внука

Олег Филимонов и Эван Григор

Стала известна вероятная причина смерти 15-летнего Эвана Григора — внука народного артиста, депутат Одесского городского совета Олега Филимонова.

Как сообщил Сегодня экс-кандидат в мэры Одессы, парень никогда не жаловался на здоровье, а смерть была мгновенной.

Филимонов говорит, что возможно, его возможно его внука Эвана Григора убил оторвавшийся тромб.

"Сейчас идет вскрытие. Мы предполагаем, что оторвался тромб. Смерть наступила мгновенно. У внука никогда не было жалоб на здоровье, это был здоровый 15-летний мальчик, учился в мореходке, часто играл в баскетбол, потому что был высоким", - сказал артист.

Смерть внука Филимонова: что говорят в полиции

В то же время в полиции Одессы сообщили о том, что правоохранители начали расследование внезапной смерти внука Филимонова.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство - с пометкой "естественная смерть".

Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения окончательной причины смерти.

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Смерть Эвана Григора: