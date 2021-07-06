Умер знаменитый пес, которого нардеп Брагар предлагал продать из-за маленькой пенсии

Шарик умер / Facebook

В прошлом году депутат Евгений Браграр, в интервью на одном из телеканалов опозорился на всю страну в прямом эфире своим ответом жительнице из села Аджамка Кировоградской области Любове Колючей, которая спросила у него, как ей выжить на две тысячи пенсии. Однако в то же время, благодаря Брагару, ее пес спрославился на всю страну.

Евгений Брагар предлагал продать ее собаку Шарика и таким образом жить дальше. Эта фраза стала вирусной в Сети. Тогда появилось множество мемов с собаками, их хозяевами и проблемным вопросом о том, как выжить в Украине. А вот сам Шарик стал знаменитостью, его неоднократно показывали по телевидению.

Шарик был собакой-дворняжкой. Журналисты Сегодня решили выяснить, как сложилась судьба популярной собаки. Однако все оказалось далеко не радужным.

"Зимой умер муж Любови Павловны, а через неделю умерла и собака. Сейчас женщина осталась одна", - рассказала поселковая староста Аджамки Татьяна Зайченко.

Напомним, народный депутат от фракции Слуга народа Евгений Брагар, который в прямом телеэфире предложил позвонившей пенсионерке продать собаку для оплаты коммунальных услуг, так и не приехал на обещанную встречу с пожилой женщиной.

Собравшиеся в руках держали плакаты с надписями: "Продай слугу – купи собаку", "Я люблю свою страну, я люблю свою жену, я люблю свою собаку", "Где 4000$ для учителей".