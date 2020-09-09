На Закарпатье разбойники напали на кассу и унесли крупную сумму – журналист

Сегодня в Мукачево совершен разбой, поделился журналист.
В среду вечером, 9 сентября, в Мукачево Закарпатской области двое мужчин в медицинских масках совершили разбой – ограбили кассу оптового склада кондитерских изделий.
Злоумышленники забрали у женщины-кассира более 500 тысяч гривен и скрылись, написал журналист Виталий Глагола в своем канале в Telegram.
По его данным, у разбойников был пистолет.
"Нападавшие ворвались в помещение, где за несколько минут до того последний торговый агент сдал выручку. Женщина-кассирша еще не успела спрятать деньги в сейфе, и ее прижали к стене и, угрожая пистолетом, забрали деньги", – поделился журналист.
- Ранее Виталий Глагола сообщил, что вечером 26 августа в Ужгороде возле торгового центра Дастор ограбили женщину, у которой в сумке было около 200 тысяч гривен.
- Журналист добавил, что после ограбления в областном центре объявили план Перехват.
Автор: Екатерина Присяжнюк