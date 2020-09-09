На Закарпатье разбойники напали на кассу и унесли крупную сумму – журналист

В Мукачево ограбили кассу, разбойники унесли более полумиллиона гривен, сообщил журналист / pixabay.com

В среду вечером, 9 сентября, в Мукачево Закарпатской области двое мужчин в медицинских масках совершили разбой – ограбили кассу оптового склада кондитерских изделий.

Злоумышленники забрали у женщины-кассира более 500 тысяч гривен и скрылись, написал журналист Виталий Глагола в своем канале в Telegram.

По его данным, у разбойников был пистолет.

"Нападавшие ворвались в помещение, где за несколько минут до того последний торговый агент сдал выручку. Женщина-кассирша еще не успела спрятать деньги в сейфе, и ее прижали к стене и, угрожая пистолетом, забрали деньги", – поделился журналист.

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