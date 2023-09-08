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Уничтожен большой склад БК и два ЗРК врагов: свежая сводка боев от Генштаба

Дмитрий Видоменко
8 сентября 2023, 07:38 обновлено 8 сентября, 07:44
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За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 39 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупационными войсками, говорят в Генштабе ВСУ.
ВСУ, контрнаступление
Украинские воины снова проредили вражескую армию в живой силе и вооружении - Генштаб / коллаж Главред, фото УНИАН

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 39 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупантами. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook 8 сентября.

Как говорят украинские офицеры, украинские воины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и преуспели в районе южнее села Работино.

Кроме того, отмечается, что украинские воины снова проредили вражескую армию в живой силе и вооружении.

видео дня

В частности, говорят в Генштабе, наши самолеты нанесли минимум десяток ударов по районам сосредоточения оккупантов и их техники, а также поразили позиции зенитно-ракетные комплексы противника. Еще по двум таким комплексам отработали подразделения ракетных войск и артиллерии. Они также уничтожили большой склад боеприпасов, шесть артиллерийских средств и два пункта управления.

Скриншоты
Скриншоты

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступление Вооруженных сил продолжается уже третий месяц. В течение лета украинским войскам удалось значительно продвинуться на востоке и юге Украины.

Недавно ВСУ освободили с тяжелыми боями село Работино Запорожской области, что позволило защитникам прорвать первую линию обороны оккупантов.

Однако из-за плотно выстроенной оборонительной сети россиян, в частности минирования территорий, продвижение ВСУ существенно замедлено. Кроме того, бойцы признают, что захватчики пытаются с боями возвращать под контроль утраченные позиции.

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Генштаб ВСУ война России и Украины контрнаступление ВСУ
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