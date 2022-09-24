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Уничтожение ЧФ России: в США пригрозили ответкой в случае ядерного удара РФ по Украине

24 сентября 2022, 21:42

Возможное применение ядерного оружия Россией против Украины не окажет существенного влияния на фронт, считает Мэтью Брайза.

Уничтожение ЧФ России: в США пригрозили ответкой в случае ядерного удара РФ по Украине
РФ может получить мощный ответ на применение ядерного оружия / DVIDSHUB Flickr/ТСН

В случае применения РФ ядерного оружия в войне против Украины НАТО может начать поставлять Украине более серьезное вооружение, чем HIMARS.

Речь идет о самолетах и вооружениях, которые могут уничтожить Черноморский флот РФ, заявил дипломат, бывший советник госсекретаря Соединенных Штатов, экс-директор по делам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности США Мэтью Брайза в эфире Эспрессо.

Вместе с тем он подчеркнул, что возможное применение ядерного оружия Россией против Украины не окажет существенного влияния на фронт, ведь ВСУ концентрируются небольшими группами.

"ВСУ не концентрируются большими группами, чтобы их можно было уничтожить тактическим ядерным оружием. И если бы Путин пошел на такой шаг, мы бы увидели неслыханные, сверхжесткие санкции со стороны объединенного мира, которые похоронили бы как российскую экономику, так и путинский режим. Он может пойти и по такому сценарию, но я думаю, что поначалу он просто попытается нас испугать", – добавил Брайза.

Ядерный шантаж РФ

Президент России Владимир Путин 21 сентября в своем выступлении, в ходе которого было объявлено о частичной мобилизации в стране-агрессоре и готовности Москвы признать результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины, он пригрозил миру ядерным оружием.

"Россия также располагает различные системы поражения и по отдельным компонентам более современными чем у стран НАТО. При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", - сказал глава Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин не пойдет на сценарий применения ядерного оружия. Однако, по мнению Зеленского, в то же время этого нельзя исключать.

Другие новости:

ядерное оружие Черноморский флот война России и Украины
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