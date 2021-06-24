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"Упоротая зависла над ребенком": в Одессе "отличилась" горе-мать

24 июня 2021, 08:06

В областном центре заметили женщину, которая гуляла с ребенком в неадекватном состоянии, и вызвали полицию.

В Одессе девушка в неадекватном состоянии гуляла с ребенком
В Одессе "упоротая" девушка гуляла с ребенком / Скриншот

В Одессе молодая мать в неадекватном состоянии "зависла над ребенком" на детской площадке.

"Упоротую" девушку увидели по адресу ул. Гайдара, 30, сообщает Telegram-канал Ху*вая Одесса.

К горе-матери подходила девушка и предлагала ей посидеть.

"Барышня, а может вы посидите?", – спрашивала девушка.

Также стало известно, что очевидцы вызвали полицию, но до ее приезда горе-мать сбежала.

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"…Упоротая подруга зависает над ребенком на Гайдара, 30… Вызвали полицию, пока приехали, мамаша сбежала… за ней не пошли, т.к. своих детей не оставили…", – отмечается в сообщении.

Как горе-мать в Одессе "зависла над ребенком" – опубликовано видео

По неподтвержденным сведениям, девушку уже видели в неадекватном состоянии 15 мая.

Напомним, в Украине предусмотрена уголовная ответственность за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство (ст. 166 Уголовного кодекса).

За такое правонарушение грозит ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на такой же период.

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