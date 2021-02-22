Уруский ответил на "наезд" Шмыгаля за фото с Кадыровым

Олег Уруский / facebook.com/Олег Уруский

Вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей экономики Олег Уруский ответил на упреки со стороны премьер-министра Дениса Шмыгаля за фото рядом с главной Чечни Рамзаном Кадыровым.

В своем Facebook Уруский пишет, что у него каких-либо контактов с Кадыровым не было.

По его словам, на фото, размещенном на странице в Facebook премьер-министра Шмыгаля, запечатлена официальная церемония открытия международной военно-технической выставки IDEX 2021, на которой он участвовал как глава украинской правительственной делегации.

"Размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора. Была применена практика, согласно которой, личные гости Правящей семьи были размещены в алфавитном порядке", - подчеркивает Уруский.

"В то же время, хотел бы добавить, что я лично во время, в ходе и после церемонии не имел (и не собираюсь иметь) никаких контактов с главой делегации РФ, которым является Р.Кадыров", - добавил Уруский.

урусский, кадыров / Фейсбук Д.Шмыгаля

Также он уточнил, что украинская делегация обратила внимание местного протокола относительно неприемлемости подобных ситуаций в будущем.

"Также не считаю возможным "шарахаться" от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, демонстрируя, таким образом, неуверенное поведение и слабость украинской стороны", - подытожил он.

Скандал с фото Уруского и Кадырова: