УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Уруский ответил на "наезд" Шмыгаля за фото с Кадыровым

22 февраля 2021, 12:53
Прослушать новость
Остановить

Олег Уруский ответил на упреки со стороны премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Олег Уруский
Олег Уруский / facebook.com/Олег Уруский

Вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей экономики Олег Уруский ответил на упреки со стороны премьер-министра Дениса Шмыгаля за фото рядом с главной Чечни Рамзаном Кадыровым.

В своем Facebook Уруский пишет, что у него каких-либо контактов с Кадыровым не было.

По его словам, на фото, размещенном на странице в Facebook премьер-министра Шмыгаля, запечатлена официальная церемония открытия международной военно-технической выставки IDEX 2021, на которой он участвовал как глава украинской правительственной делегации.

"Размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора. Была применена практика, согласно которой, личные гости Правящей семьи были размещены в алфавитном порядке", - подчеркивает Уруский.

"В то же время, хотел бы добавить, что я лично во время, в ходе и после церемонии не имел (и не собираюсь иметь) никаких контактов с главой делегации РФ, которым является Р.Кадыров", - добавил Уруский.

урусский, кадыров
урусский, кадыров / Фейсбук Д.Шмыгаля

Также он уточнил, что украинская делегация обратила внимание местного протокола относительно неприемлемости подобных ситуаций в будущем.

"Также не считаю возможным "шарахаться" от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, демонстрируя, таким образом, неуверенное поведение и слабость украинской стороны", - подытожил он.

Скандал с фото Уруского и Кадырова:

  • Ранее Денис Шмыгаль публично потребовал объяснений от Олега Уруского.
  • В своем Facebook Шмыгаль выложил фото, на котором Урусский запечатлен рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
  • "Жду от Олега Уруского срочных объяснений", - написал Шмыгаль в подписи к фото.
  • В Сети также опубликовали видео, на котором запечатлено, как Уруский и Кадыров идут рядом во время открытия выставки IDEX-2021.

Рамзан Кадыров новости Украины Денис Шмыгаль Олег Уруский
Сейчас вы просматриваете новость «Уруский ответил на "наезд" Шмыгаля за фото с Кадыровым». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Патриотики из зал*пы, отъ*битесь": школьница из Киева обматерила украинский язык"Патриотики из зал*пы, отъ*битесь": школьница из Киева обматерила украинский язык Кравчук резко отреагировал на санкции СНБОКравчук резко отреагировал на санкции СНБО Кравчук раскрыл план "Б" по ДонбассуКравчук раскрыл план "Б" по Донбассу Матерный "наезд" на украинский язык в TikTok: имена родителей "звезды" и бурная реакция НицойМатерный "наезд" на украинский язык в TikTok: имена родителей "звезды" и бурная реакция Ницой Эксперты назвали следующую "жертву" санкционного удара СНБОЭксперты назвали следующую "жертву" санкционного удара СНБО
Следующий материал

Последние новости

13:38
Юрий Горбунов спел с Потапом в песне к фильму Скажене весілля 3
13:35
Шарий не приехал на допрос и обвиняется в уклонении от следствия - СБУ Видео
13:28
Названы города, где в первую очередь запустят Сити-экспрессы Видео
13:16
Гороскоп на 23 февраля для всех: одна успешная сфера и новый пост Видео
13:15
В Сети появились снимки новых AirPods третьего поколения Фото
Реклама
12:56
Эпидемиолог предупредил, когда коронавирус разбушуется Видео
12:53
Уруский ответил на "наезд" Шмыгаля за фото с Кадыровым Видео
12:43
Украина ударила санкциями по российским разработчикам ПО Видео
12:41
Алина Гросу пошутила над Поляковой за издевательство на шоу Видео
12:17
Microsoft и Bethesda проведёт специальное шоу с громкими анонсами
12:12
Первые симптомы ВИЧ: на что важно обратить внимание Видео
12:05
Зеленский опроверг фейк росСМИ насчет водоснабжения Крыма Видео
11:41
Маша Ефросинина призналась, как решилась стать мужчиной
11:32
Шмыгаль жестко "наехал" на Уруского за фото с Кадыровым
11:30
Украина купила "мутную" индийскую вакцину, которую бедным странам просто дарят Видео
11:25
Низкое давление и учащенный пульс: о чем говорит это состояние Видео
11:18
Зеленский рассказал о разногласиях с МВФ и объяснил провал переговоров по новому траншу Видео
10:59
Девушка Макса Михайлюка призналась, когда ей рожать
10:59
Гороскоп на 22 февраля для всех: рост бюджета, повышение и запретный риск Видео
10:50
Синоптики поделились, чем погода в Киеве скоро удивит Видео
Реклама
10:48
Эксперт распек Минздрав за поставку в Украину индийской вакцины Видео
10:30
Украина и Польша открыто попросили Байдена "убить" Северный поток-2
10:19
Порошенко струсил и начал вытаскивать "скелеты" Зеленского из шкафа мнение
10:16
Неподражаемые длинные плащи из 90-х вернулись в моду на весну 2021 Фото Видео
10:15
Сергей Бабкин назвал цену операций на глазах в Австрии
10:02
Гемморой или рак: как распознать разницу Видео
09:52
Сковавшие Киев масштабные пробки остановили мосты и въезды в город
09:36
В Слуге народа раскрыли планы контроля над медиа со штрафами и отзывом лицензии Видео
09:30
После нового исторического рекорда курс биткоина резко рухнул Видео
09:20
Метинвест в 2020-м отказался от налоговых льгот и заплатил в бюджет более 22 млрд
09:03
Тренеру ФК Львов впаяли желтую карточку после просьбы перейти на украинский Видео
08:57
Ранившего сотрудника генконсульства Украины в Петербурге отправили за решетку Видео
08:40
Коронавирус опять "уцепился" в Украину: на Прикарпатье ввели "красную зону" карантина Видео
08:36
Украина может договориться с Россией только о капитуляции мнение
08:16
Протесты в Испании из-за рэпера: баррикады, разграбленные магазины и повреждение здания из списка ЮНЕСКО Фото Видео
07:46
В Украину пришло долгожданное потепление: синоптики уточнили прогноз на начало недели Видео
07:44
Эксперт объяснил, как Украине остаться на газовом рынке после запуска СП-2 Видео
07:15
Почему после еды снова хочется есть: врачи дали ответ Видео
06:57
Как Порошенко цинично предал своего партнера Медведчука мнение
06:55
Вашингтон не простил Москве хакерскую атаку и пообещал наказать не только санкциями Видео
Реклама
06:02
Генерал предупредил о планах РФ по захвату новых территорий Украины Видео
05:30
Какой вид спорта опасен для людей с высоким давлением - ответ ученых Видео
04:57
Дело Навального грозит Кремлю разрывом отношений с Европой и дворцовым переворотом – журналист Видео
04:33
Как правильно сушить волосы: секреты, которые должны знать все Видео
03:49
Дипломат предупредил об угрозе битвы за Кремль для Украины Видео
03:10
Украину разогреет до +14 градусов: синоптик назвала самые теплые регионы Видео
02:40
Сколько калорий сжигает секс и как сжечь еще больше: лайфхаки Видео
02:04
Инфекционист объяснил, почему коронавирус "кошмарит" запад Украины Видео
00:55
Всплыли неожиданные детали о дачах Путина в захваченном Крыму Видео
00:19
О какой болезни сигнализируют сосуды-"звездочки" на теле Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять