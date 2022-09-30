Усиление для ВСУ: Резников поговорил с главой Пентагона и анонсировал 'хорошие новости'

Украинская армия будет продолжать использовать оружие, чтобы деоккупировать нашу землю, подчеркнул министр обороны.
Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином.
Стороны обсудили актуальную ситуацию на передовой и Ramstein 6. Об этом глава Минобороны сообщил в своем Twitter.
Он уточнил, что во время телефонного разговора с Ллойдом Остином обсуждалась ситуация на передовой, Ramstein 6 и способы усиления возможностей ВСУ.
"Хорошие новости будут объявлены в ближайшее время. Ллойд Остин III подтвердил, что США не признает "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины. Украинская армия будет продолжать использовать оружие, чтобы деоккупировать нашу землю", - написал Резников.
Напомним, ранее Резников прокомментировал вероятные ответные действияя украинской стороны после начала в РФ тотальной мобилизации.
Он пояснил, что планированием операций и их проведением на местах занимаются командующие по направлениям, а видение глобального развития событий определяет главком Валерий Залужный и весь Генштаб.
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