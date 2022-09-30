Усиление для ВСУ: Резников поговорил с главой Пентагона и анонсировал 'хорошие новости'

Алексей Резников анонсировал "хорошие новости" / Facebook Резников, DVIDSHUB Flickr

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином.

Стороны обсудили актуальную ситуацию на передовой и Ramstein 6. Об этом глава Минобороны сообщил в своем Twitter.

Он уточнил, что во время телефонного разговора с Ллойдом Остином обсуждалась ситуация на передовой, Ramstein 6 и способы усиления возможностей ВСУ.

"Хорошие новости будут объявлены в ближайшее время. Ллойд Остин III подтвердил, что США не признает "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины. Украинская армия будет продолжать использовать оружие, чтобы деоккупировать нашу землю", - написал Резников.

Напомним, ранее Резников прокомментировал вероятные ответные действияя украинской стороны после начала в РФ тотальной мобилизации.

Он пояснил, что планированием операций и их проведением на местах занимаются командующие по направлениям, а видение глобального развития событий определяет главком Валерий Залужный и весь Генштаб.

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