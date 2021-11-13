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Встречали аплодисментами: в Укрэксимбанке уволили причастного к атаке на журналистов Схем Тельбизова

13 ноября 2021, 16:17
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Главу департамента безопасности Укрэксимбанка Тельбизова встретили с аплодисментами после его возвращения на работу.

Тельбизов вернулся на работу под аплодисменты, однако вскоре был уволен / Скриншот YouTube

Директора департамента банковской безопасности Укрэксимбанка Игоря Тельбизова, которого восстановили в должности после скандальной ситуации с журналистами программы Схемы, уволили. На работе его встретили аплодисментами. Однако по рекомендации наблюдательного совета банка Тельбизов все-таки был отправлен в отставку.

Как сообщила пресс-служба банковского учреждения 12 ноября, наблюдательный совет тщательно изучил ситуацию и единогласно принял решение об отставке Игоря Тельбизова с должности главы департамента безопасности Укрэксимбанка. Также уволили и начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова.Читайте такжеПривет из 90-х, или О чем свидетельствует скандал в Укрэксимбанке

Примечательно, что увольнение высокопоставленных сотрудников банка произошло после того, как в Сети появилось видео, на котором восстановленный в должности Тельбизов возвращается на работу под аплодисменты.

В набсовете Укрэксимбанка подчеркнули, что Тельбизов и Осипов не могут выполнять свои обязанности должным образом. Они уволены по статье Кодекса законов о труде о несоответствии занимаемой должности.

При этом они проходят обвиняемыми в уголовном производстве о препятствовании работе журналиста. Заседание суда должно состояться 29 ноября. Банк еще не предоставил информации о результатах внутреннего расследования происшествия.

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На данный момент уволены все четверо участников инцидента, связанного со скандальной ситуацией с журналистами программы Схемы. Речь идет о главе правления Укрэксимбанка Евгении Мецгере, пресс-секретаре Владимире Пикалове, а также Тельбизове и Осипове.

Скандал с нападением на журналистов Схем

В начале октября произошел скандал с участием руководства Укрэксимбанка и журналистами программы Схемы. Главу правления банка Мецгера и других сотрудников банковского учреждения обвинили в неправомерном применении силы и препятствовании журналистской деятельности.

4 октября журналисты пришли на интервью с Мецгером. По их версии, он выступил против одного из вопросов, после чего в отношении оператора была применена физическая сила. Камеру у журналистов отобрали, а записи интервью удалили.

Впрочем, спустя сутки ролик удалось восстановить. На нем заметно, как глава правления Банка Мецгер просит охрану отобрать технику у журналистов. Он потребовал остановить интервью после резонансного вопроса о документах, которые могут быть связаны с "ДНР".

Полиция Киева открыла уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности.

В Укрэксимбанке отвергали обвинения и заявляли, что журналисты устроили провокацию и хотели завладеть банковской тайной.

Схемы показали расследование, в котором речь идет о том, что Укрэксимбанк, который принадлежит государству, в конце апреля нынешнего года выдал 60 миллионов гривен предпринимателю, которые работает в оккупированных российско-террористическими войсками районах Донецкой области. Кредитный договор оказался в распоряжении журналистов.

В материале речь идет о том, что кредит получил бизнесмен Сергей Брюховецкий с целью выкупа ТРЦ SkyMall в Киеве. Указывается, что он является совладельцем одной из компаний, которая занимается оборудованием для ремонта шахт в оккупированной Горлове и зарегистрирована по так называемым "законам ДНР".

Глава правления Укрэксимбанк Мецгер опроверг выдачу кредитов предприятиям, связанным с "ДНР", однако подтвердил, что банк выдавал кредит в размере 60 миллионов гривен под залог ТРЦ SkyMall.

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Укрэксимбанк кредиты новости Украины
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