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"Ужасные бои, огромные жертвы и разрушения": экстрасенс назвала самые горячие точки в Украине

4 сентября 2022, 17:11

На Донбассе стоит ждать очень горячую фазу боевых действий, не исключила Людмила Хомутовская.

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Таролог предупредила о новых боях в Украине / Фото УНИАН

России не удастся захватить весь Донбасс до 15 сентября, несмотря на такую задачу, поставленную Владимиром Путиным оккупантам РФ.

Об этом экстрасенс, таролог, и парапсихолог Людмила Хомутовская заявила в эфире Youtube-канала PeopleLife.

"Бои будут ужасные", - подчеркнула собеседница.

Вместе с тем она предупредила, что на Донбассе стоит ждать очень горячую фазу боевых действий.

"Максимально ожесточенная (фаза, - ред.). Огромное количество разрушений И огромные потери человеческих ресурсов", - предсказывает экстрасенс.

Вместе с тем она говорит, что захватить Донбасс РФ не удастся. Потому что этот план изначально является провальным.

Таролог уточнила, что оккупанты предпримут новую попытку прорыва на Донбассе, однако он будет остановлен украинскими защитниками.

"Это максимально тяжелое время. Переть они (оккупанты, - ред.) буду как крысы изо всех дыр… положат огромное количество людей", - сказала она.

Хомутовская резюмировала, что на Южном направлении и на Донбассе сохранится тенденция тяжелых боев, однако со стороны Беларуси ждать вторжения не приходится.

"Не нравится мне центральная Украина – здесь "прилеты". Будут ракеты", - добавила она.

Напомним, астролог Дмитрий Уранус также прогнозирует, что уже этой осенью Россия может обратиться к Украине с просьбой провести переговоры и предложит "мирные соглашения". Однако, по его словам, Украине не следует подписывать такие "мирные соглашения", ведь в таком случае через 9-10 лет Россия может напасть на Украину сново.

Ранее астролог Марина Скади предупреждала, что новые реалии, которые определят ход войны в Украине, сформируются в период с 30 июля по 10 августа 2022 года. Она прогнозирует, что произойдет кульминация боевых действий на одном из направлений – Донбасс или юг Украины, после чего исход войны будет принят всеми участниками.

Другие новости:

экстрасенс карты таро война России и Украины Людмила Хомутовская
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