Уже все готово: Зеленский анонсировал новые санкции СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины подготовил новые санкции.
Как сказал президент Украины Владимир Зеленский, указы о введении санкций уже подготовлены.
"Есть очередные санкционные решения СНБО в отношении тех, кто работает на российскую агрессию, соответствующие указы о введении в действие решений СНБО уже подготовлены", - заявил он.
Стоит отметить, что 7 января Владимира Зеленского провел первое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в 2023 году.
"Состоялось очередное заседание СНБО. Во-первых, мы утвердили общий план работы СНБО в этом году", - сказал президент.
Президент отметил, что работа будет мощнее, чем в 2022 году.
Глобальное заседание СНБО
Напомним, 2 января президент Украины Владимир Зеленский провел специальное совещание с членами СНБО, а также представителями других ведомств, на котором обсуждались тенденции 2023 года.
Заседание проходило с членами СНБО и представителями Кабмина, Верховной Рады и Офиса президента по поводу глобальных тенденций для Украины в этом году и на перспективу.
Зеленский также заявил, что поручил наработать проекты решений СНБО, чтобы внутренняя трансформация государства продолжалась, и чтобы при любых внешних условиях удавалось обеспечивать Украине безопасность и лидерство.
Читайте также:
- "У нас вся Россия находится во всех списках": Петросян и другие россияне очумели от санкций Украины
- Недалекий пропутинский стрингоносец Тарзан обиделся на санкции и обратился к президенту Зеленскому
- Танки, санкции и трибунал: Зеленский назвал "формулу победы" над РФ