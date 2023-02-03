Уже все готово: Зеленский анонсировал новые санкции СНБО

Владимир Зеленский предупредил, что работа СНБО в этом году будет еще мощнее, чем в 2022 году.

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Совет национальной безопасности и обороны Украины подготовил новые санкции.

Как сказал президент Украины Владимир Зеленский, указы о введении санкций уже подготовлены.

"Есть очередные санкционные решения СНБО в отношении тех, кто работает на российскую агрессию, соответствующие указы о введении в действие решений СНБО уже подготовлены", - заявил он.

Стоит отметить, что 7 января Владимира Зеленского провел первое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в 2023 году.

"Состоялось очередное заседание СНБО. Во-первых, мы утвердили общий план работы СНБО в этом году", - сказал президент.

Президент отметил, что работа будет мощнее, чем в 2022 году.

Глобальное заседание СНБО

Напомним, 2 января президент Украины Владимир Зеленский провел специальное совещание с членами СНБО, а также представителями других ведомств, на котором обсуждались тенденции 2023 года.

Заседание проходило с членами СНБО и представителями Кабмина, Верховной Рады и Офиса президента по поводу глобальных тенденций для Украины в этом году и на перспективу.

Зеленский также заявил, что поручил наработать проекты решений СНБО, чтобы внутренняя трансформация государства продолжалась, и чтобы при любых внешних условиях удавалось обеспечивать Украине безопасность и лидерство.

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