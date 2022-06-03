В Беларуси началась боевая подготовка военных подразделений - Генштаб

Мероприятия по боевой подготовке начались в Брестской области, граничащей с Волынской и Ровенской областями.
Военные формирование Беларуси начали боевую подготовку подразделений. Она началась 1 июня. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ.
Мероприятия по боевой подготовке начались в Брестской области, граничащей с Волынской и Ровенской областями.
"С 1 июня начато проведение мероприятий боевой подготовки подразделений Вооруженных сил Республики Беларусь на полигоне Выжловичи в Брестской области", - говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что с территории Беларуси до сих пор существует значительная угроза ракетных ударов по Украине.
Вместе с тем, на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружили.
На Северском направлении враг обстрелял пограничные населенные пункты в Сумской и Черниговской областях.
"С целью уточнения расположения позиций наших войск враг вел разведку с применением БпЛА в отдельных районах Сумской и Черниговской областей. Нанес ракетного авиационного удара в районе населенного пункта Краснополье Сумской области и совершил минометный обстрел в районе населенного пункта Михальчина Слобода Черниговской области", - говорится в сообщении.
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Грозит ли Киеву новое наступление РФ
Ранее российские оппозиционные журналисты узнали, что в Кремле не отказались от идеи захватить Киев - там снова начали обсуждать такие планы. При этом Россия хочет закончить войну против Украины к осени этого года. У Путина на два разных варианта развития событий.
Но глава военной администрации столицы Николай Жирнов говорит, что признаков формирования войск Российской Федерации к северу от украинской границы для нового наступления на Киев не наблюдается.
"Сейчас, если смотреть на Брянскую и Курскую области, то фактических признаков формирования войск мы не наблюдаем. Однако знаем, что Российская Федерация может также использовать и территории Беларуси", - пояснил Жирнов.
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