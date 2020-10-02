В центре Киева прогремел взрыв у здания ВАКС: последствия и возможная причина

У здания ВАКС прогремел взрыв / facebook.com/HACCUkraine

В центре Киева произошел взрыв – возле Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) взорвался неизвестный предмет, поврежден фасад здания.

Взрыв в Киеве произошел по адресу проспект Победы, 41 в ночь на четверг, 1 октября, говорится на странице ВАКС в Facebook.

В сообщении отмечается, что взрыв прогремел во внутреннем дворе ВАКС. По предварительным данным, сработало неизвестное взрывное устройство.

"...произошел взрыв неизвестного предмета во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда..., в результате которого обнаружено повреждение фасада здания", – отметили в ВАКС.

У здания ВАКС прогремел взрыв / facebook.com/HACCUkraine

В ВАКС считают, что взрыв устроили для того, чтобы помешать судьям исполнять свои обязанности.

У здания ВАКС прогремел взрыв / facebook.com/HACCUkraine