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В Черновцах на ходу обстреляли автомобиль, есть пострадавшие

16 октября 2021, 18:06

На одной из улиц Черновцов неизвестные выстрелили несколько раз по машине во время движения.

Стрельба в Черновцах

В Черновцах был обстрелян автомобиль во время движения - в результате происшествия, были ранены два человека.

Одного из нападавших удалось задержать, сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области

На одной из улиц Черновцов неизвестные выстрелили несколько раз по машине во время движения, где находились 49-летний черновчанин и 63-летняя пассажирка.

В результате обстрела оба получили травмы рук различной степени тяжести.

После чего правоохранителям удалось установить одного из злоумышленников - им оказался 22-летний житель Ивано-Франковска. Мужчина был задержан, сейчас он находится в СИЗО.

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Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 УК (закончено покушение на умышленное убийство двух или более лиц), и сообщили задержанному о подозрении.

Сегодня суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Ранее Главред писал о том, что в Киеве в результате обстрела неизвестными маршрутного автобуса водитель транспортного средства получил ранения.

Происшествие случилось в Днепровском районе.

Правоохранители установили, что злоумышленники несколько раз совершили выстрелы в сторону маршрутного транспортного средства и скрылись.

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