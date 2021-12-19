В Днепре 19-летний парень зверски расправился со своим отцом

Сын забил мужчину до смерти.
В Днепре 19-летний парень избил до смерти своего отца. Все произошло из-за конфликта. Но его причина неизвестна. Мужчины всю ночь распивали алкоголь.
Как сообщает "Днепр Оперативный", о случившемся в полицию сообщила жена погибшего. Все это время она находилась в соседней комнате.
"Около 8-ми утра она услышала крики и ссору между отцом и сыном, а затем звуки драки. Спустя 10 минут все стихло. Женщина не сразу вышла посмотреть, что случилось, так как была напугана конфликтом", – сказано в сообщении.
Также известно, что свидетельница убийства перетащила тело погибшего из кухни в коридор, а полицию вызвала только спустя полчаса. Сын-убийца тем временем оделся и ушел в неизвестном направлении.
Медики пытались реанимировать мужчину, но им это не удалось. Они только констатировали смерть.
Женщина позвонила сыну погибшего и договорилась о встрече возле подъезда. Таким образом задержали полицейские.
Напомним, в Киеве копы задержали женщину, совершившую ужасный поступок. Она собственноручно задушила ремнем свою дочь. 24-летняя убийца лично призналась в содеянном так, как медики, приехавшие по вызову, констатировали смерть 2-летней девочки из-за удушения ремнем.
Читайте также:
- Расчлененный труп в мусорнике в центре Киева: копы установили подозреваемого в убийстве
- Осужденная на 15 лет за убийство девушка умерла в СИЗО Полтавы: причина смерти
- Тело пролежало неделю: на Хмельнитчине произошло жуткое убийство 41-летней женщины
- Бывший ухажер застрелил украинку: в Польше судят копов, не помешавших убийству
- В США рассекретили часть документов об убийстве Кеннеди: в деле есть "российский след"