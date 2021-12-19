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В Днепре 19-летний парень зверски расправился со своим отцом

19 декабря 2021, 23:20
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Сын забил мужчину до смерти.

насилие
Сын убил собственного отца и ушел гулять / pixabay

В Днепре 19-летний парень избил до смерти своего отца. Все произошло из-за конфликта. Но его причина неизвестна. Мужчины всю ночь распивали алкоголь.

Как сообщает "Днепр Оперативный", о случившемся в полицию сообщила жена погибшего. Все это время она находилась в соседней комнате.

"Около 8-ми утра она услышала крики и ссору между отцом и сыном, а затем звуки драки. Спустя 10 минут все стихло. Женщина не сразу вышла посмотреть, что случилось, так как была напугана конфликтом", – сказано в сообщении.

Также известно, что свидетельница убийства перетащила тело погибшего из кухни в коридор, а полицию вызвала только спустя полчаса. Сын-убийца тем временем оделся и ушел в неизвестном направлении.

Медики пытались реанимировать мужчину, но им это не удалось. Они только констатировали смерть.

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Женщина позвонила сыну погибшего и договорилась о встрече возле подъезда. Таким образом задержали полицейские.

Напомним, в Киеве копы задержали женщину, совершившую ужасный поступок. Она собственноручно задушила ремнем свою дочь. 24-летняя убийца лично призналась в содеянном так, как медики, приехавшие по вызову, констатировали смерть 2-летней девочки из-за удушения ремнем.

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