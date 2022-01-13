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В Днепре в детском саду зафиксировали вспышку неизвестного вируса

13 января 2022, 22:25

Родители детей боятся публично обсуждать эту тему, ссылаясь на возможные конфликтные ситуации.

садик
Детский садик / pixabay

В Днепре в садике №298 обнаружили вспышку неизвестного вируса. Дети госпитализированы в больницы с симптомами рвоты.

По словам родителей, на недомогание в общей сложности пожаловались около 10 детей. В самом же садике информацию об инциденте не подтверждают.

"В детском саду 298 отравились дети, некоторые попали в больницу под капельницу. В городской больнице №3 ротавирус якобы исключили из диагноза, поскольку нет температуры", - написала на своей странице в соцсети руководитель общественной организации "Экологический патруль" Татьяна Лампика.

Она сообщила, что об инциденте ей стало известно от одного из родителей. По ее словам, у детей разная степень отравления. Из основных симптомов - рвота.

"Родители возмущаются, требуют комментариев. Они даже планировали собраться всем вместе и потребовать объяснений. Фактически, у всех детей наблюдался рвотный рефлекс, двое детей попали в больницу. По словам врачей, они якобы исключают ротавирусную инфекцию", - рассказала Татьяна Лампика, пишет ТСН.

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Что говорят родители

Родители детей боятся публично обсуждать эту тему, ссылаясь на возможные конфликтные ситуации в дошкольном заведении в будущем. Однако на условиях анонимности отмечают, что малыши действительно заболели. И недомогание наблюдается у большей половины воспитанников одной группы.

Родители говорят, что инцидент пытаются урегулировать, "не вынося сор из избы". Происшествие же случилось после того, как дети вернулись в садик с новогодних каникул.

"Мы в группе пытаемся принять меры, чтобы все это устранить. Но заболело очень много деток", - говорит женщина.

В садике обвинили журналистов в ложной информации

В дошкольном учреждении сообщили, что публикация в сети об инфекции - фейк.

"Вся информация - неправда. Она не подтверждена. Поэтому я не хочу об этом говорить", - сказала директор сада №298 Наталия Зановкина.

В тоже время в департаменте гуманитарной политики Днепровского горсовета заявили, что плохо себя некоторые дети действительно почувствовали - заметили это 11 декабря. На следующий день из 17 учеников группы в садик пришли 12.

"Стало известно, что два ребенка находятся на стационарном лечении в медицинских учреждениях города: один ребенок в детской больнице № 6 с подозрением на ОКИ, один ребенок в хирургическом отделении детской больницы № 3 с диагнозом - ацетономический синдром, один ребенок находился дома под наблюдением родителей в связи с плохим самочувствием, два воспитанника остались дома по семейным обстоятельствам", - заявили в департаменте гуманитарной политики Днепровского городского совета.

В горсовете также отметили, что в дошкольном учреждении были проведены все необходимые дезинфицирующие мероприятия.

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Как сообщал Главред, в селе Стаси Диканьского района Полтавской области в детском садике двое воспитательниц во время тихого часа замотали 4-летней девочке руки и ноги скотчем, а также заклеили рот. Инцидент с 4-летней Николь Скачко произошел 11 ноября во время тихого часа.

Мать ребенка написала заявление в полицию, но в детсаду все отрицают. А воспитательниц, которые издевались над ребенком, от работы никто не отстранял.

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