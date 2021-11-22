Ребенка замотали скотчем и угрожали полицией - новые детали скандала в детсаду на Полтавщине

Воспитательницы, которые издевались над 4-летней девочкой, продолжают работать, а мать ребенка получает угрозы. Но она все же написала заявление в полицию.
В селе Стаси Диканьского района Полтавской области в детском садике двое воспитательниц во время тихого часа замотали 4-летней девочке руки и ноги скотчем, а также заклеили рот. Мать ребенка написала заявление в полицию, но в детсаду все отрицают. А воспитательниц, которые издевались над ребенком, от работы никто не отстранял.
Инцидент с 4-летней Николь Скачко произошел 11 ноября во время тихого часа. Как рассказала ее старшая сестра София Данишевская, воспитательницы Оксана О. и Надежда С. решили наказать девочку за непослушание - она прыгала на кровати. Поэтому женщины замотали ей скотчем руки и ноги, а также заклеили рот. Затем еще и пугали девочку полицией, передает Obozrevatel.
Слова ребенка подтверждают и другие воспитанники детского сада.
Знакомые воспитательниц обвинили ребенка. Мол, девочка все придумывает и обманывает. Женщин называют прекрасными работницами, а маме ребенка даже пригрозили судами и полицией.
Родители Николь 15 ноября написали заявление в полицию. Следственно-оперативная группа выезжала в садик. Однако воспитательницы продолжают работать.
"Родители девочки к нам в отдел образования не обращались. Мама написала заявление в полицию. Сейчас идет расследование, мы ждем результаты. Но нет оснований отстранять педагогов от работы, поскольку их вина не доказана", – сказала и.о. заведующего отдела образования Диканськой ОТГ Наталья Злыдар.
Николь Скачко продолжает ходить в садик, но девочку перевели в другую группу.
Также мама девочки говорит, что получает много звонков с ужасными рассказами о сотрудницах садика. Но публично говорить о том, как унижают детей, многие не хотят.
В полиции открыли уголовное производство по ст. 137 УК Украины (ненадлежащее выполнение обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей). Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на этот же срок.
Как сообщал Главред, украинцы поддержали петицию об обязательной установке системы видеонаблюдения в детских садах. Теперь ее должен будет рассмотреть президент Украины.
Автор инициативы - блогер Алина Ханумак. По ее словам, видеонаблюдение в дошкольных учебных заведениях нужно для того, чтобы уменьшить количество случаев жестокого обращения с детьми. Женщина уверена, что под прицелом камер воспитатели будут помнить, что на ребенка нельзя кричать или поднимать руку.
Читайте также:
- Дети возвращались с прогулки, когда послышался треск: подробности трагедии в детсаду Кременчуга
- Скандал на Запорожье: воспитатели не заметили перелома и сотрясения у ребенка в детсаду
- Комаровский пояснил, что делать, если ребенок ходит в садик и часто болеет