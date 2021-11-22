УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Ребенка замотали скотчем и угрожали полицией - новые детали скандала в детсаду на Полтавщине

22 ноября 2021, 11:50
Прослушать новость
Остановить

Воспитательницы, которые издевались над 4-летней девочкой, продолжают работать, а мать ребенка получает угрозы. Но она все же написала заявление в полицию.

детский сад
На Полтавщине в детсаду ребенка замотали скотчем и пугали полицией / ua.depositphotos.com

В селе Стаси Диканьского района Полтавской области в детском садике двое воспитательниц во время тихого часа замотали 4-летней девочке руки и ноги скотчем, а также заклеили рот. Мать ребенка написала заявление в полицию, но в детсаду все отрицают. А воспитательниц, которые издевались над ребенком, от работы никто не отстранял.

Инцидент с 4-летней Николь Скачко произошел 11 ноября во время тихого часа. Как рассказала ее старшая сестра София Данишевская, воспитательницы Оксана О. и Надежда С. решили наказать девочку за непослушание - она прыгала на кровати. Поэтому женщины замотали ей скотчем руки и ноги, а также заклеили рот. Затем еще и пугали девочку полицией, передает Obozrevatel.

Слова ребенка подтверждают и другие воспитанники детского сада.

Знакомые воспитательниц обвинили ребенка. Мол, девочка все придумывает и обманывает. Женщин называют прекрасными работницами, а маме ребенка даже пригрозили судами и полицией.

Родители Николь 15 ноября написали заявление в полицию. Следственно-оперативная группа выезжала в садик. Однако воспитательницы продолжают работать.

Реклама

"Родители девочки к нам в отдел образования не обращались. Мама написала заявление в полицию. Сейчас идет расследование, мы ждем результаты. Но нет оснований отстранять педагогов от работы, поскольку их вина не доказана", – сказала и.о. заведующего отдела образования Диканськой ОТГ Наталья Злыдар.

Николь Скачко продолжает ходить в садик, но девочку перевели в другую группу.

Также мама девочки говорит, что получает много звонков с ужасными рассказами о сотрудницах садика. Но публично говорить о том, как унижают детей, многие не хотят.

В полиции открыли уголовное производство по ст. 137 УК Украины (ненадлежащее выполнение обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей). Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на этот же срок.

Как сообщал Главред, украинцы поддержали петицию об обязательной установке системы видеонаблюдения в детских садах. Теперь ее должен будет рассмотреть президент Украины.

Автор инициативы - блогер Алина Ханумак. По ее словам, видеонаблюдение в дошкольных учебных заведениях нужно для того, чтобы уменьшить количество случаев жестокого обращения с детьми. Женщина уверена, что под прицелом камер воспитатели будут помнить, что на ребенка нельзя кричать или поднимать руку.

Читайте также:

viber
скандал детский сад Полтавская область новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Ребенка замотали скотчем и угрожали полицией - новые детали скандала в детсаду на Полтавщине». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 20 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 20 ноября: что нельзя делать и как не попасть в беду Самый красивый черный маникюр на Новый год 2022, который очарует всехСамый красивый черный маникюр на Новый год 2022, который очарует всех Самые вкусные рулеты из лаваша на Новый год 2022: готовим закуску за 5 минутСамые вкусные рулеты из лаваша на Новый год 2022: готовим закуску за 5 минут Популярный напиток - идеальное удобрение для цветов, овощей и фруктов: как применить кофейную гущуПопулярный напиток - идеальное удобрение для цветов, овощей и фруктов: как применить кофейную гущу Есть ли приправы, которые могут продлить жизнь - ответ ученыхЕсть ли приправы, которые могут продлить жизнь - ответ ученых
11:54

"Ничего святого": Надя Дорофеева в образе развратного ангела очаровала фанатов

11:50

Ребенка замотали скотчем и угрожали полицией - новые детали скандала в детсаду на ПолтавщинеВидео

11:46

На Хмельнитчине отец выкрал сына у экс-жены и не отдает его, несмотря на решение Верховного СудаВидео

11:31

Сало по 500 гривен за кило: киевлян шокировали космическими ценамиВидео

11:17

Мокрый снег и морозы накроют 8 областей: куда стихия ударит первойВидео

Реклама
11:14

Самый красивый маникюр на Новый год 2022 с тигром, который позволит поверить в сказкуФото

11:12

SIM-карты по паспортам: нардеп рассказал о новом законе

11:00

Трагедия на параде в США: 5 жертв и более 40 раненых, среди них - маленькие девочки и бабушкиВидео

10:50

В разведке раскрыли детали удара ВСУ американскими Javelin на ДонбассеВидео

10:45

Лунный гороскоп на неделю 22-28 ноября 2021: Львам - переезд, Скорпионам - опасностьВидео

10:34

"Когда вакцинируем 60%": Ляшко назвал сроки запуска третьей прививки от COVID-19Видео

10:24

Лунный календарь стрижек на декабрь 2021: когда категорически нельзя стричь волосы и делать маникюр

10:20

600 лет лежала в земле: британка нашла крошечную золотую БиблиюВидео

10:19

Почти на 50%: в Украине рухнули цены на популярный фрукт

10:18

Киев переходит в "оранжевую" зону: Кличко назвал главное условие выхода из локдаунаВидео

10:10

Астролог рассказала, каким для Украины будет 2022 год и бояться ли вторжения РоссииВидео

09:29

"Взял 4 тысячи долларов": в Одессе новый полицейский начальник попался на взятке в первый день работы

09:29

Полномасштабное вторжение РФ в Украину: во Франции пригрозили Кремлю последствиямиВидео

09:28

Куча противопоказаний и жуткий состав: от популярного плавленого сырка Дружба осталось лишь названиеВидео

09:27

Украинским пенсионерам грозит лишение выплат: что происходит и кому не повезетВидео

Реклама
09:15

Финансовый гороскоп на неделю 22-28 ноября: Близнецам – потери, Скорпионам – удивительное везениеВидео

08:45

Гороскоп на сегодня 22 ноября 2021: Скорпионам – подарок судьбы, Рыбам - грустьВидео

08:29

В Минздраве назвали области, которые первыми выведут из "красной" зоны карантинаВидео

08:18

Коронавирус в Украине 22 ноября: число выявленных COVID-больных упало до семи тысячВидео

07:45

США продолжат вести дела с Путиным, даже если не признают выборымнение

07:38

В Украине упало число больных COVID-19: врач объяснил, в чем "ковидный фокус"Видео

07:15

"Повсюду летели тела": авто протаранило толпу на рождественском параде, погибли детиВидео

06:42

Пойдет ли Кремль на вторжение в Украину: Кулеба назвал факторы, которые могут повлиять на ПутинаВидео

06:29

Украине не стоит демонизировать проблему с мигрантами – хлопот они ей не доставятмнение

05:28

Готовьтесь к аномалии: синоптик удивил неожиданным прогнозом на зимуВидео

05:02

Самый вкусный теплый салат с беконом: готовить всего 5 минутВидео

04:47

"Все коту под хвост": врач рассказала, чем грозит отказ от второй прививки против коронавирусаВидео

04:22

Маленькая квартира – удобные решения: как сделать необычную перегородку в гостинойВидео

03:52

Даша Астафьева без лифчика засветила соски в смелой фотосессииВидео

03:14

День сыновей 2021: теплые поздравления и чудные картинки к празднику

02:42

Реальное число COVID-больных намного больше: социолог шокировал цифройВидео

02:16

Самые популярные недоделки в новостройках: на чем обманывают застройщикиВидео

01:45

Путин почуял запах крови: в Британии предупредили о новом вторжении РФ в УкраинуВидео

01:18

Ани Лорак в латексе показала все свои прелестиВидео

00:51

Приметы на 22 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
00:35

Танцы со звездами 8 сезон 12 эфир: кто покинул проект?

21 ноября, воскресенье
23:58

Футболист сборной Украины забил два гола за 60 секунд и сотворил сенсациюВидео

23:22

Никогда не делайте это с солью: беды и болезни придут в домВидео

23:01

Случайно попал не в того: в Черкасской области охотник выстрелил в друга

22:30

Россия поднимает ставки: Данилов объяснил стягивание войск Путина на границу УкраиныВидео

22:24

Проклятое место: на Сумщине ребенок погиб жуткой смертью при сборе лома

21:55

В Украину нагрянет резкое похолодание и завалит снегомВидео

21:28

Умерла звезда сериала Собачье сердце и Моя прекрасная няня Нина Русланова

20:53

Клиентам Новой почты блокируют денежные переводы: раскрыта новая подстава с посылкамиВидео

20:42

Алкоголизм и опасное заболевание: почему привитый от COVID-19 Гаркалин умер страшной смертью

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять