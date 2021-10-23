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Дети возвращались с прогулки, когда послышался треск: подробности трагедии в детсаду Кременчуга

23 октября 2021, 11:23
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В детском саду говорят, что каштан не был аварийным. Перед началом учебного года эксперты из комиссии подписали акт готовности учреждения к приему детей.

Ветер налетел внезапно и повалил дерево / pl.npu.gov.ua

В одном из детских садов в Кременчуге Полтавской области дерево упало на детей. Погибла 4-летняя девочка. Кроме того, пострадала воспитательница и 5-летний мальчик. Сотрудники детсада раскрыли подробности страшного инцидента.

ЧП произошло в детском саду №19, расположенном на ул. Софиевской, на площадке для прогулок младшей группы около полудня 21 октября. По словам воспитателей, дети возвращались с прогулки. В этот момент начался сильный ветер. Его порывы повалили каштан, передает ТСН.

"Послышался треск и упала часть дерева на детскую площадку. При падении пострадала и наша воспитательница, дерево упало на нее и на девочку с мальчиком. Второго задело ветками", – рассказала заведующая детсада Галина Гладенькая.

Мальчика госпитализировали в травматологию. У ребенка диагностировали закрытый перелом правого бедра со смещением.

Пострадавшую девочку сразу забрали в реанимацию, так как ее состояние было крайне тяжелым. Как рассказала заместитель главврача Кременчугской детской больницы Ирина Роман, у ребенка была и открытая черепно-мозговая травма, и ушиб головного мозга, то есть травмы, которые не совместимы с жизнью. Девочку подключили к аппарату ИВЛ. Реанимационные мероприятия врачей лишь немного продлили жизнь ребенка.

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Воспитательница получила ушибы в результате падения дерева. Сейчас жизни женщины и пострадавшего мальчика ничего не угрожает.

В детском саду утверждают, что этот инцидент – несчастный случай: каштан не был аварийным. Перед началом учебного года и детсад, и насаждения на его территории якобы осматривали специалисты из специальной комиссии, подписавшие акт полной готовности учреждения к приему детей.

По факту ЧП в детском саду открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 137. Речь идет о ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекшем за собой тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает от трех до пяти лет ограничения свободы или ее лишение на такой же срок.

Как сообщал Главред, украинцы поддержали петицию об обязательной установке системы видеонаблюдения в детских садах. Теперь ее должен будет рассмотреть президент Украины.

Автор инициативы - блогер Алина Ханумак. По ее словам, видеонаблюдение в дошкольных учебных заведениях нужно для того, чтобы уменьшить количество случаев жестокого обращения с детьми. Женщина уверена, что под прицелом камер воспитатели будут помнить, что на ребенка нельзя кричать или поднимать руку.

viber
детский сад Полтавская область новости Кременчуга
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