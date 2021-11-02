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Скандал на Запорожье: воспитатели не заметили перелома и травм у ребенка в детсаду

2 ноября 2021, 09:43

Девочка провела в больнице 1,5 месяца в гипсе.

В Запорожской области ребенок получил травмы в детсаду / zabor.zp.ua

В городе Пологи Запорожской области ребенок в детском саду Веночек получил тяжелые травмы, после чего оказался в больнице, однако персонал дошкольного учреждения не обратил на это никакого внимания.

Девочка пробыла в яслях всего 10 дней, при этом после падения в саду получила черепно-мозговую травму и перелом ноги. Девочка провела в гипсе 1,5 месяца, пишет издание ZaБор.

Что произошло с ребенком в детсаду

Мать пострадавшей Виктория рассказала, что по словам воспитателей, ребенок упал на беседке и ударился головой.

По ее словам, никакой помощи в саду ребенок не получил. Она уверена, что настоящую причину травм ребенка в детском саду скрывают.

В местой больнице ребенка обследовали и никаких переломов не обнаружили. Позже состояние ребенка ухудшилось и, по словам родителей ребенка, они потребовали перевода в областную больницу.

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В Запорожье у девочки диагностировали закрытый перелом голени, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. В гипсе ребенок пробыл 1,5 месяца.

/ zabor.zp.ua

По словам мамы ребенка, директор садика и просила приехать в учреждение и решить вопрос "без шума". В городском совете семье травмированного ребенка через месяц выделили 4 тысячи гривен на лечение ребенка.

Травмы ребенка в детсаду: что грозит воспитательнице

В отделе образования Пологовского городского совета ТСН рассказали, что о ситуации, которая произошла с воспитанницей детского сада Веночек знают, и уже состоялось служебное расследование.

"Все, что надо от органа управления мы сделали. Было проведено служебное расследование, составлен соответствующий акт. Специалисты отдела общались с родителями, выезжали на место происшествия. Это произошло на беседке возле садика. Там, где дети обычно гуляют, было мокро, поэтому они пошли в беседку. По словам воспитателя, она отвлеклась на другого ребенка, а девочка в этот момент побежала, перецепилась и упала. Как нам предоставила разъяснение заведующая детсадом, не уследившая за ребенком воспитательница понесет ответственность", — прокомментировал руководитель отдела образования Пологовского горсовета Сергей Бандурка.

/ zabor.zp.ua

В управлении образования добавили, что воспитательница не уследила, что ребенок в результате падения мог сломать ногу.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в детском саду №27 города Кропивницкий двухлетняя девочка получила сильное обморожение. Мама забрала дочь из учреждения образования уже с посиневшими губами. А потом у малышки начались судороги.

viber
Запорожская область детский садик
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