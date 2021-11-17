Связали и заклеили рот скотчем: скандал в детсаду на Полтавщине получил неожиданный поворот

Воспитательниц обвиняют в жестоком обращении с ребенком/ коллаж Главред

В детском саду Диканской общины Полтавской области воспитатели издевались над 4-летней девочкой. В этом уверяет мать ребенка.

Но по словам директора, дети часто выдумывают и фантазируют и слова ребенка неправдивы, сообщает ТСН.

Начальница детсада говорит, что в этой группе работают опытные воспитательницы, на которых никогда не было жалоб. Она не может их уволить без решения суда.

"Если бы у ребеночка - мы моделируем ситуацию - были бы действительно склеены ручки или ротик, мы понимаем, что это клейкая лента, то после этого остались бы какие-то следы. Даже если бы взрослому человеку приклеить ко рту скотч и отклеить - это будет травма, а нежная кожа ребенка вообще этого не выдержит", - говорит она.

Директор также сообщила, что начала служебную проверку после заявления матери Николь. Девочку сейчас перевели в другую группу.

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Что говорят правоохранители

В полиции сейчас ведут расследование и в деле назначен ряд экспертиз. Психологи опросят всех детей из группы детского сада. Сама мать Николь настаивала, чтобы воспитателей уволили.

"Сейчас мы имеем слово ребенка, о котором сообщила его мама, против слова воспитателей, которые это отрицают", - сообщили в полиции.

Если вина воспитательниц будет доказана, то им грозит до трех лет заключения. Тем временем женщины готовят иск о защите чести и достоинства.

Напомним, об инциденте сообщил глава Полтавского облсовета Александр Биленький. По его данным, во время тихого часа 4-летней девочке, чтобы она не плакала, воспитатели скотчем замотали руки и ноги, а потом еще и заклеили рот.

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