УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Воспитатели даже не заметили: в Днепре из детского сада сбежала 4-летняя девочка

14 декабря 2021, 20:38

В детсад пришла женщина, чтобы забрать свою 4-летнюю крестницу, но ее в учреждении не оказалось.

детский сад
Детский сад / ua.depositphotos.com

В Днепре из детского сада сбежала 4-летняя девочка. Ребенок незаметно для взрослых покинул дошкольное заведение и ушел "в город".

Как сообщает Днепр оперативный, инцидент произошел в дошкольном учреждении №28.

В детсад пришла женщина, чтобы забрать свою 4-летнюю крестницу, но ее в учреждении не оказалось.

Воспитательница сообщила, что ребенка забрал дедушка. Оказалось, что дедушка тоже не забирал внучку.

Как нашли ребенка

В детсад приехала мама девочки, она сразу же позвонила в полицию.

Реклама

Почти одновременно в полицию обратились очевидцы и сообщили, что на трамвайной остановке возле ТЦ NeoPlaza заметили одинокую маленькую девочку. По описанию она была похожа пропавшую.

Правоохранители приехали в торговый центр и обнаружили там маленькую беглянку. Она сказала им, как ее зовут, и что ушла из сада самостоятельно.

Патрульные доставили ребенка в детсад, где его ждала мама.

Читайте такжеВ Кременчуге на детей в садике рухнуло дерево: 4-летняя девочка умерла

Как сообщал Главред, в селе Стаси Диканьского района Полтавской области в детском садике двое воспитательниц во время тихого часа замотали 4-летней девочке руки и ноги скотчем, а также заклеили рот. Инцидент с 4-летней Николь Скачко произошел 11 ноября во время тихого часа.

Мать ребенка написала заявление в полицию, но в детсаду все отрицают. А воспитательниц, которые издевались над ребенком, от работы никто не отстранял.

Читайте также:

viber
новости Днепра детский сад
Сейчас вы просматриваете новость «Воспитатели даже не заметили: в Днепре из детского сада сбежала 4-летняя девочка». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на зиму 2022 вошли удивительные женские шапки, которые согреют даже в самый свирепый морозВ моду на зиму 2022 вошли удивительные женские шапки, которые согреют даже в самый свирепый мороз Как заставить орхидею цвести обильно и пышно - отправляем растение "в ссылку"Как заставить орхидею цвести обильно и пышно - отправляем растение "в ссылку" Приметы на 12 декабря: что нельзя делать в Парамонов день и как не попасть в бедуПриметы на 12 декабря: что нельзя делать в Парамонов день и как не попасть в беду Весна нагрянет в феврале: украинцев ошарашили прогнозом до конца зимыВесна нагрянет в феврале: украинцев ошарашили прогнозом до конца зимы Самые счастливые и самые ужасные дни 2022 года: астролог назвал датыСамые счастливые и самые ужасные дни 2022 года: астролог назвал даты
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
21:13

В Турции после употребления "гремучей смеси" скончался украинский моряк

21:11

Больше 2000 гривен: во сколько украинцам обойдется скромный стол на Новый год 2022Видео

21:11

Не стоит связываться с ними: топ-3 знака зодиака мужчин, которых нужно обходить стороной

21:01

Максим Галкин показал редкое фото своего старшего брата

20:56

Украина не останется сама в случае вторжения России - Резников

Реклама
20:51

"Врезался и скрылся": супруга известного украинского ведущего попала в ДТП

20:38

Воспитатели даже не заметили: в Днепре из детского сада сбежала 4-летняя девочкаВидео

20:37

Гороскоп на 2022 год для Близнецов: важные события и кардинальные переменыВидео

20:30

Зеленский встретится с генсеком НАТО в БрюсселеВидео

20:20

"Беспрецедентная угроза": Кличко рассказал, как Киев готовится к нападению РФ

20:20

Самый красивый новогодний маникюр 2022, который одобрит Черный Водяной ТигрФото

20:12

В Польше на улице полицейские спасли от смерти 41-летнюю украинкуВидео

20:10

В Черкассах иностранец избил и пырнул подростка ножом в живот, но избежал тюрьмы

20:00

Масштабное ДТП в Луцке: врачи борются за жизнь женщины, а ее сын начал заикатьсяВидео

19:39

В России отреагировали на санкции против ЧВК "Вагнер"

19:38

Украина в НАТО, Донбасс и "гарантии" Москве: Макрон позвонил Путину перед встречей с ЗеленскимВидео

19:29

Одиночество Путинамнение

19:07

Гороскоп на завтра 15 декабря 2021: Ракам – знаки судьбы, Львам – ревность, Скорпионам – потериВидео

19:00

"Снежка-Украина" награждена как "Добросовестный налогоплательщик – 2020" новости компании

18:56

Под Днепром в лесополосе нашли тело убитого военногоВидео

Реклама
18:42

Издевался над несовершеннолетними и снимал на видео: в Чернигове будут судить серийного насильника

18:36

Приметы на 15 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

18:35

Гороскоп на 2022 год для Тельца: невероятный успех в карьере и личной жизниВидео

18:23

Неизвестная болезнь забрала почти сотню жизней в Африке: ВОЗ сообщает первые подробности

18:19

Тина Кароль удивила фанатов кардинальными переменами во внешности

18:01

Третья доза вакцины от COVID-19 в Украине: в Минздраве рассказали, кому рекомендуют еще один уколВидео

17:55

Под Киевом мужчина устроил стрельбу по людям: силовикам пришлось брать штурмом его квартируВидео

17:31

Надя Дорофеева обнажила точеные ножки в экстремально коротком жемчужном мини

17:10

"Очень черная пятница": в киевском супермаркете сделали "скидку" на сосиски из индейки за 2000 грн

16:54

Северный поток-2 остановит транзит газа через Украину: Зеленский предупредил Европу о мощном удареВидео

16:48

Зеленский 15 декабря встретится с Макроном и новым канцлером ГерманииВидео

16:43

Более 500 км дорог за год: на Днепропетровщине подводят итоги "Большой стройки"

16:35

Новая "услуга" от Укрзализныци: снегопад атаковал людей прямо в вагонеВидео

16:31

Что подарить мужу на Новый год 2022 - классические и оригинальные идеи подарковВидео

16:26

Под Днепром отец 10 лет насиловал троих дочерей

16:10

Диетолог перечислила продукты, которые повышают риск тромбоза после COVID-19

16:05

Праздники в январе 2022: сколько будут отдыхать в Украине

15:54

Кулеба о диалоге Зеленского и Путина: организация переговоров не ведетсяВидео

15:43

Как уберечь печень от разрушения - ответ нутрициолога

15:39

И это только начало: подсолнечное масло в Украине подорожало более чем на 60%Видео

Реклама
15:14

Как избавиться от отеков тела - советы диетологаВидео

15:11

Как нарядить елку в Новый год 2022 для привлечения денежного успеха и удачи – цвета для знаков ЗодиакаВидео

14:55

"Куек, остановись!": Ани Лорак вышла на сцену без трусиков в платье с неприличным разрезом

14:44

"Отправили в роддом уже умирать": коронавирус забрал жизнь беременной на 7 месяце, муж винит врачей

14:40

Драка под Радой: митинг ФОПов перерос в стычки с силовикамиВидео

14:24

Борьба за Украину и ситуация с пленными: Зеленский подверг критике Запад и призвал ударить по РФВидео

14:15

Вкуснейшие салаты на Новый год 2022: три изумительно простых рецептаВидео

14:14

Рада поддержала допуск иностранных военных в Украину на учения

14:10

Надежда Мейхер едва прикрыла соски летящим полупрозрачным платьем

14:03

Украина ввозит в десять раз больше свинины, чем экспортирует: на таможне шокировали цифрами

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять