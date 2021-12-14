Воспитатели даже не заметили: в Днепре из детского сада сбежала 4-летняя девочка

В детсад пришла женщина, чтобы забрать свою 4-летнюю крестницу, но ее в учреждении не оказалось.
В Днепре из детского сада сбежала 4-летняя девочка. Ребенок незаметно для взрослых покинул дошкольное заведение и ушел "в город".
Как сообщает Днепр оперативный, инцидент произошел в дошкольном учреждении №28.
В детсад пришла женщина, чтобы забрать свою 4-летнюю крестницу, но ее в учреждении не оказалось.
Воспитательница сообщила, что ребенка забрал дедушка. Оказалось, что дедушка тоже не забирал внучку.
Как нашли ребенка
В детсад приехала мама девочки, она сразу же позвонила в полицию.
Почти одновременно в полицию обратились очевидцы и сообщили, что на трамвайной остановке возле ТЦ NeoPlaza заметили одинокую маленькую девочку. По описанию она была похожа пропавшую.
Правоохранители приехали в торговый центр и обнаружили там маленькую беглянку. Она сказала им, как ее зовут, и что ушла из сада самостоятельно.
Патрульные доставили ребенка в детсад, где его ждала мама.
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Как сообщал Главред, в селе Стаси Диканьского района Полтавской области в детском садике двое воспитательниц во время тихого часа замотали 4-летней девочке руки и ноги скотчем, а также заклеили рот. Инцидент с 4-летней Николь Скачко произошел 11 ноября во время тихого часа.
Мать ребенка написала заявление в полицию, но в детсаду все отрицают. А воспитательниц, которые издевались над ребенком, от работы никто не отстранял.
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