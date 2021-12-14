В Полтаве 2-летний ребенок вернулся из садика с разрезанным языком, мальчику наложили пять швов

Ребенок получил травму языка / ua.depositphotos.com

В детском саду №34 под названием Журавлик в Полтаве разгорелся скандал. Двухлетний воспитанник дошкольного заведения вернулся домой с разрезанным языком. Маленькому Артему наложили в больнице пять швов.

Мама мальчика Елена Маилова рассказала, что в пятницу, 10 декабря, забрала ребенка домой. Малыш был немного вялым. Уже дома она увидела у сына раны на языке. Женщина утверждает, что в садике ей ничего не сказали об инциденте, передает PTV UA.

Артема отвезли в больницу, там ребенку наложили пять швов. Мальчик пробыл в стационаре трое суток. Врачи говорят, что травма языка не повлияет на его дикцию в будущем.

В детском саду говорят, что ребенок травмировался дома. По словам заведующей Елены Резник, в заведении с мальчиком все было хорошо.

"Это случилось в пятницу, когда ребенок уже был дома, то есть из садика он ушел за 5 минут до 17-ти. Внешне здоровый, ребенок не плакал, ребенок в садике питался" , – заверила Резник.

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Она также подчеркнула, что "воспитатель не может насильно заглядывать в рот". Но если ребенок плачет, он возбужден, нервничает, они сразу звонят родителям и ведут воспитанника к медикам.

Мама пострадавшего ребенка обратилась в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку.

Как сообщал Главред, в селе Стаси Диканьского района Полтавской области в детском садике двое воспитательниц во время тихого часа замотали 4-летней девочке руки и ноги скотчем, а также заклеили рот. Инцидент с 4-летней Николь Скачко произошел 11 ноября во время тихого часа.

Мать ребенка написала заявление в полицию, но в детсаду все отрицают. А воспитательниц, которые издевались над ребенком, от работы никто не отстранял.

Напомним, украинцы поддержали петицию об обязательной установке системы видеонаблюдения в детских садах. Автор инициативы - блогер Алина Ханумак. По ее словам, видеонаблюдение в дошкольных учебных заведениях нужно для того, чтобы уменьшить количество случаев жестокого обращения с детьми. Женщина уверена, что под прицелом камер воспитатели будут помнить, что на ребенка нельзя кричать или поднимать руку.

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