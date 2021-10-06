В Днепре женщина сожгла 50 тысяч гривен и 1,5 тысячи долларов из-за голосов в голове

В Днепре женщина устроила пожар в квартире / Фото dp.informator.ua

Жительница Днепра устроила пожар в собственной квартире - женщина сожгла почти 100 тысяч гривен, потому что ей так велели "голоса в голове".

Инцидент произошел 4 октября на улице Кожемяки, передает Информатор. Полицию вызвала сестра женщины.

Когда правоохранители прибыли на место, они обнаружили сильное задымление на восьмом этаже. В одной из комнат квартиры был открытый огонь. В другой комнате в это время находился маленький мальчик.

45-летняя женщина вела себя агрессивно – разбрасывала вещи и била посуду. В это время супруг пытался ее успокоить.

Как выяснилось, хозяйка квартиры сожгла 50 тысяч гривен и 1,5 тысячи долларов, потому что ей так "сказали голоса в голове".

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В итоге женщину забрали медики, а ребенок остался на попечении ее сестры.

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Как сообщал Главред, в Бердянске Запорожской области бездомная женщина, роясь в мусорном баке, нашла пакет со 110 тысячами гривен. Она обратилась к куратору местного приюта для животных, и уже вместе они нашли владельца этих денег.

Мужчина, которому вернули деньги, назвал правильно место, где они были выброшены, и сумму, а за свой благородный поступок бездомная получила награду 100 грн. Но даже эти деньги Наталья себе не забрала - она отдала их на помощь бездомным животным.