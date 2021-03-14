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В Генштабе раскрыли планы о начале войны после захвата Крыма РФ

14 марта 2021, 18:43
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Подразделения ВСУ могли занять и удерживать крымские аэродромы, подчеркнул Виктор Назаров.

Российский военный в Крыму
Российские оккупанты в Крыму / Reuters

В 2014 году во время захвата Россией Крыма подразделения Вооруженных сил Украины могли занять и удерживать крымские аэродромы и другие стратегические объекты.

О планах обороны полуострова от агрессии РФ рассказал первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Виктор Назаров, передает Крым.Реалии.

"Те замыслы предусматривали наше силовое вмешательство в Крыму. Мы понимали, что задача довольно сложная и вряд ли может быть выполнена на 100 процентов. Но тем не менее взять под контроль ключевые аэродромы, ключевые объекты, как потом было на Донбассе, она была реальна. Я до сих пор анализирую и делаю вывод, что эта задача была реальна", — сказал Назаров.

По его словам, соответствующий план в начале марта 2014 года рассматривал Генеральный штаб. Однако позднее его отменили. Назаров рассказал, что аргументировалось это тем, что ситуация была очень напряженной.

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Возвращение Крыма в состав Украины:

26 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ "Об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя".

Этим документом создан оргкомитет по подготовке учредительного саммита Крымской платформы.

Платформа будет работать на нескольких уровнях:

  • Первый, самый высокий - политический, к нему присоединятся главы иностранных государств и правительств;
  • Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны;
  • Третий уровень - межпарламентский;
  • Четвертый - уровень неправительственных экспертов.

Для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов к работе платформы будет создана экспертная сеть.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

ВСУ новости Украины новости Крыма
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