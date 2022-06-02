В Генштабе рассказали о контрударе ВСУ в Северодонецке

В Северодонецке идут бои / Фото t.me/luhanskaVTSA

В Северодонецке Луганской области продолжаются ожесточенные бои, военные Вооруженных сил Украины не собираются отступать, заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

"В настоящее время в Северодонецке продолжаются ожесточенные бои, ожесточенные уличные бои", - подчеркнул он в ходе брифинга.

При этом, по его словам, пока нельзя четко говорить, какую часть города контролируют украинские военные, а какую - оккупанты.

"Если говорить, что 80% или 60% контролируются противником, это невозможно такое сказать, потому что, например, на конец вчерашнего дня ситуация была одна. Ночью наши подразделения провели активные действия, и часть квартала взяли под свой контроль. Я не могу сейчас вам в процентах сказать", - добавил Громов.

Также ситуацию в городе он назвал напряженной.

"Что касается отхода наших войск. В настоящее время такая задача перед подразделениями, непосредственно занимающимися обороной Северодонецка, не стоит. Подразделения будут выполнять задачи всем имеющимся составом сил и средств, по имеющемуся ресурсу", - заявил Громов.

"Если я вам скажу, что подошло подкрепление, я заставлю врага задуматься над этим и принять некоторые меры. Еще раз подчеркиваю, что Вооруженные силы Украины делают все возможное для того, чтобы вся наша территория была под нашим контролем", - добавил он.

Также, по его словам, в некоторых направлениях на севере и юге страны украинскими военными проводятся действия по освобождению тех населенных пунктов, которые в настоящее время захвачены и контролируются врагом.

Громов добавил, что опасность захвата оккупантами Северодонецка существует.

"В случае захвата Северодонецка мы будем вынуждены вести оборону по берегу реки и будем вести бой также из городской застройки. Опасность в каждом конкретном случае есть", - сказал он.

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Ранее сообщалось о том, что враг пытается установить полный контроль над населенным пунктом Северодонецк и окружить подразделения Сил обороны.

На Донецком направлении противник при поддержке огня артиллерии и минометов проводит активные штурмовые действия.

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