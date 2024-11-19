В Глухове прогремели взрывы: враг попал по многоэтажке, есть пострадавшие - СМИ

Главное:
- В Глухове прогремели взрывы
- Предварительно, российский беспилотник попал в многоэтажку
- Под завалами могут быть люди
18 ноября около 23:30 в Глухове, что в Сумской области местные жители услышали взрывы. По информации "Суспільного" в городе есть попадание по жилому дому.
"В Глухове прогремел взрыв. Предварительно, в городе было попадание Шахеда", - говорится в сообщении.
Местные СМИ также сообщают, что враг ударил по 5-этажному дому, где обвалился почти весь подъезд и разрушена значительная часть дома.
По неофициальным данным уже известно о по меньшей мере одном погибшем, количество пострадавших пока неизвестно. По состоянию на 1:50 на месте удара продолжается разбор завалов, под которыми могут находиться люди.
Местные власти и Сумская ОГА пока официальных комментариев относительно вражеского удара не опубликовала.
Атака врага на Сумскую область - последние новости
Напомним, Главред писал, что вечером 17 ноября страна-агрессор Россия атаковала Сумы баллистической ракетой. Серьезные повреждения получил многоквартирный дом.
Впоследствии спасатели сообщили, что в результате атаки на Сумы погибли 10 человек, среди них двое детей. Пострадал 51 человек, включая пять детей. Кроме этого более 400 жителей были эвакуированы из поврежденных зданий.
Затем выяснилось и то, что вражеская ракета, в частности, отобрала жизнь 9-летнего Ильи и 14-летней Анастасии. Илья был долгожданным ребенком в семье, с первых дней он боролся за жизнь, потому что родился с тяжелым заболеванием.
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Что такое дрон Shahed
Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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