В Госдепе пригрозили санкциями Северному потоку – 2 и рассказали, что ждет ГТС Украины

В США оценили угрозу Северного потока - 2 / Reuters

Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против газопровода Северный поток – 2, заявил cтарший советник по энергетической безопасности Госдепа США Амос Хохштайн.

Во время выступления на форуме YES Brainstorming он напомнил о том, что Германия согласилась присоединиться к США в отношении мер против России, если она начнет использовать газопровод как орудие давления.

"Мы заявили, что мы будем делать, мы озвучили публично наши заявления, наблюдаем за Россией. Но сейчас мы не будем обсуждать все эти меры, которые можем применить, это не для публичного обсуждения", - отметил американский чиновник.

Он также отметил необходимость найти решение, которое обеспечит работу газотранспортной системы Украины после запуска газопровода Северный поток-2.

"Мы понимаем, что не можем ничего изменить, помешать (запуску СП-2, - ред.). Осталось несколько месяцев до его запуска, и мы начали думать, что делать. Мы пытались найти такое решение, которое бы обеспечило работу украинской газотранспортной системы и безопасность Украины и Европы… Мы говорим о ряде санкций, мы очень серьезно вовлечены в помощь Украине, вопросы национальной безопасности", - добавил Хохштайн.

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Ранее американский дипломат Курт Волкер заявил о том, что Соединенные Штаты и Германия начнут действовать против российского газопровода Северный поток – 2 в том случае, если Россия начнет использовать газ как оружие.