В Госдепе пригрозили санкциями Северному потоку – 2 и рассказали, что ждет ГТС Украины

Необходимость найти решение, которое обеспечит работу ГТС Украины, подчеркнул Амос Хохштайн.
Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против газопровода Северный поток – 2, заявил cтарший советник по энергетической безопасности Госдепа США Амос Хохштайн.
Во время выступления на форуме YES Brainstorming он напомнил о том, что Германия согласилась присоединиться к США в отношении мер против России, если она начнет использовать газопровод как орудие давления.
"Мы заявили, что мы будем делать, мы озвучили публично наши заявления, наблюдаем за Россией. Но сейчас мы не будем обсуждать все эти меры, которые можем применить, это не для публичного обсуждения", - отметил американский чиновник.
Он также отметил необходимость найти решение, которое обеспечит работу газотранспортной системы Украины после запуска газопровода Северный поток-2.
"Мы понимаем, что не можем ничего изменить, помешать (запуску СП-2, - ред.). Осталось несколько месяцев до его запуска, и мы начали думать, что делать. Мы пытались найти такое решение, которое бы обеспечило работу украинской газотранспортной системы и безопасность Украины и Европы… Мы говорим о ряде санкций, мы очень серьезно вовлечены в помощь Украине, вопросы национальной безопасности", - добавил Хохштайн.
Читайте такжеУкраина хочет вынести вопрос Северного потока-2 на нормандский формат - Ермак
Ранее американский дипломат Курт Волкер заявил о том, что Соединенные Штаты и Германия начнут действовать против российского газопровода Северный поток – 2 в том случае, если Россия начнет использовать газ как оружие.
Контракт на транзит газа между Россией и Украиной
30 декабря 2019 года в результате трехсторонних переговоров Украина – Россия – Европейский Союз был подписан новый контракт на транзит газа с 1 января 2020 года на 5 лет с возможностью его пролонгации на 10 лет на аналогичных условиях.
Договоренность была достигнута еще 20 декабря, однако подписи были поставлены за сутки до прекращения прежнего контракта.
Минимальные гарантированные объемы прокачки - 65 млрд м куб. газа в первый год и по 40 млрд м куб. на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше.
По словам исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко, это первый случай в истории Украины, когда Газпром заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати". Ранее закупки газа у Газпрома покрывались похожим, но невыгодным для Украины и выгодным для России, принципом "бери или плати"."
Газпром и Нафтогаз Украины также заключили безотзывное соглашение об урегулировании споров.
Минюст Украины и Газпром заключили безотзывное мировое соглашение, предусматривающее прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к Газпрому, основанных на решении Антимонопольного комитета Украины.