В Госдуме отреагировали на отказ Вашингтона признать Крым российским

Нынешние оценки представителей США ситуации с Крымом не являются объективными, убеждены российские парламентарии. Они также убеждены, что реакция предсказуема.
Российские парламентарии гневно отреагировали на заявление президента США Джо Байдена, утверждающего, что Америка никогда не признает российский статус Крыма.
Первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошев отметил, что нынешние оценки представителей Вашингтона не являются объективными. "Во-первых, никогда не говори "никогда". Во-вторых, для нас не в приоритете высказывания президента США о Крыме, приоритетом номер один является 96 процентов крымчан, которые голосовали на референдуме", — подчеркнул он в комментарии РИА Новости.
Помимо этого, Шхагошев предложил западным политикам самостоятельно пообщаться с жителями полуострова и заверил, что для подобных контактов Россия всегда держит двери открытыми.
В то же время депутат Госдумы Константин Бахарев заявил, что в отказе США признавать Крым частью России нет ничего удивительного.
"Для Байдена отказаться от этой позиции равносильно тому, что признаться в совершенном преступлении и причастности к совершенному в Украине государственному перевороту в 2014 году. Для них признать российский статус Крыма — это политическое самоубийство", — заявил Бахарев.
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Байдена в Telegram-канале. Он подчеркнул, что исторические факты, согласно которым Крым является территорией России, не изменятся после слов американского президента.
"И уж точно не Байдену решать за два миллиона крымчан, в какой стране им жить. Они свой выбор сделали", — добавил он.
Заявление Байдена о признании статуса Крыма – о чем сообщалось ранее:
- 26 февраля президент США Джо Байден заявил, что официальный Вашингтон никогда не признает оккупированный Крым территорией России. Штаты продолжают работать над тем, чтобы привлечь РФ к ответственности за ее злоупотребления и агрессию в отношении Киева. США чтят мужество участников Революции 2014 года и верят в стремления Украины к мирному и демократическому будущему.
- 26 февраля президент Владимир Зеленский поблагодарил лидера США Джо Байдена за поддержку Украины и непризнание российской аннексии Крыма. Он заверил, что украинцы высоко ценят поддержку американского государства.