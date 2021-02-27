В Госдуме отреагировали на отказ Вашингтона признать Крым российским / Reuters

Российские парламентарии гневно отреагировали на заявление президента США Джо Байдена, утверждающего, что Америка никогда не признает российский статус Крыма.

Первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошев отметил, что нынешние оценки представителей Вашингтона не являются объективными. "Во-первых, никогда не говори "никогда". Во-вторых, для нас не в приоритете высказывания президента США о Крыме, приоритетом номер один является 96 процентов крымчан, которые голосовали на референдуме", — подчеркнул он в комментарии РИА Новости.

Помимо этого, Шхагошев предложил западным политикам самостоятельно пообщаться с жителями полуострова и заверил, что для подобных контактов Россия всегда держит двери открытыми.

В то же время депутат Госдумы Константин Бахарев заявил, что в отказе США признавать Крым частью России нет ничего удивительного.

"Для Байдена отказаться от этой позиции равносильно тому, что признаться в совершенном преступлении и причастности к совершенному в Украине государственному перевороту в 2014 году. Для них признать российский статус Крыма — это политическое самоубийство", — заявил Бахарев.

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Байдена в Telegram-канале. Он подчеркнул, что исторические факты, согласно которым Крым является территорией России, не изменятся после слов американского президента.

"И уж точно не Байдену решать за два миллиона крымчан, в какой стране им жить. Они свой выбор сделали", — добавил он.

Заявление Байдена о признании статуса Крыма – о чем сообщалось ранее: