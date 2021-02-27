В ГСЧС подсчитали, сколько туристов спасли в Карпатах с начала года

В Карпатах спасли 360 человек - ГСЧС / УНИАН

Лишь с начала нынешнего 2021 года в Карпатах спасли 360 человек и оказана помощь более 220 гражданам, сообщает пресс-служба ГСЧС в субботу, 27 февраля.

25 февраля на Закарпатье, вблизи села Вышка на горе Красия во время катания на лыжах получили травмы два туриста. Спасатели оказали им медицинскую помощь и эвакуировали со склона.

Во Львовской области на лыжной трассе горы Тростян спасатели оказали помощь травмированной туристке-лыжницы. Во время катания 66-летняя киевлянка получила травму правой ноги. Спасатели оказали пострадавшей домедицинскую помощь и спустили к подножию горы, где передали медикам.

Отмечается, что в Межгорском районе Закарпатья, у подножия гор Магура-Жиде и Гемба и прилегающих к ним территорий и склонов, продолжаются поиски туриста из Киева, который 13 февраля заблудился во время катания на лыжах.

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