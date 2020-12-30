В Харькове депутаты решили увековечить память Кернеса

Политики настаивают, что действия регламентируются законом.
Депутаты Харьковского городского совета большинством голосов приняли решение увековечить память покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса.
Как сообщает Интерфакс-Украина, за данное решение проголосовали 64 депутата, а против такого проекта решения выступили восемь парламентариев.
В документе предлагается "почтить память Кернеса Геннадия Адольфовича и принять меры по увековечиванию его памяти, предусмотренные действующим законодательством".
Уточняется, что исполнительным органам Харьковского горсовета необходимо обеспечить подготовку необходимых распорядительных документов для увековечивания памяти Кернеса. В частности, депутат горсовета от "Оппозиционной платформы-За жизнь" Денис Невядомский потребовал больше конкретики в принятом решении, чтобы понимать, каким образом предлагается увековечить память покойного мэра.
Читайте такжеПамятник и звание Героя Украины: после смерти Кернеса появились петиции"Мы не против увековечивания, но к этому вопросу нужно подойти более ответственно, чтобы это не походило на сектантство", — отметил Невядомский.
Секретарь горсовета Игорь Терехов пояснил коллегам, что документ позволит юрдепартаменту начать подготовку изменений в положение о присвоении звания Почетный гражданин города Харькова. Он подчеркнул, что в данный момент отсутствует возможность присвоения почетного звания посмертно.
Геннадий Кернес
В Харькове 23 декабря состоялись отпевание, прощание и похороны мэра Геннадий Кернеса. Градоначальника похоронили на втором городском кладбище.
Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря в немецкой клинике Шарите в Берлине. Политик проходил лечение от последствий COVID-19. О его смерти сообщил друг мэра Харькова Павел Фукс.
В связи со смертью Геннадия Кернеса Верховная Рада должна утвердить проведение в городе досрочных выборов мэра. Исполнять обязанности харьковского городского головы на временной основе будет секретарь горсовета Игорь Терехов.